Условия содержания подопечных в учреждениях социальной сферы Луганской области улучшились - мониторинг

Киев. 21 декабря. УНИАН. Условия содержания подопечных во многих учреждениях социальной сферы Луганской области стали лучше.

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН монитор Национального превентивного механизма, председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Она сообщила, что мониторинговые группы Национального превентивного механизма (НПМ) в начале декабря совершили поездки в ряд учреждений в Сватово, Счастье, Горном, Попасной, Нижнем, Дмитровке, Теплом Луганской области.

«Неделю тому назад мы вернулись из очередной поездки. Посещали разные типы учреждений, это были психиатрические больницы, психоневрологические интернаты, детские учреждения, которые находятся на юге Луганской области в части, которую контролирует Украина. За год можно констатировать, что условия содержания подопечных в целом в этих учреждениях улучшились», - сказала Печончик.

По ее словам, потребности учреждений профинансированы, в частности по обеспечению продуктами питания и медикаментами.

«Обеспечение продовольствием в интернатах стало лучше, норма на питание на одного человека составляет около 40-60 грн в день. Если сравнить с другими регионами Украины, то это до 30 грн в день. Кроме того, профинансированы медикаменты. Если говорить о психоневрологических интернатах, там существует такая же проблема, как и в других учреждениях по всей Украине. Например, финансирование составляет на лекарства для подопечных до 2 грн в день», - сказала Печончик.

В учреждениях проводится утепление корпусов, приобретено новое оборудование, в частности, стиральные машины.

Самой большой проблемой, по словам Печончик, является то, что никто не может гарантировать безопасность воспитанников, подопечных и персонала этих учреждений. Печончик сообщила, что персонал мест несвободы часто рискует жизнью и здоровьем, исполняя свои обязанности.

В частности, как стало известно мониторам НПМ, сотрудница Попаснянского специального дома-интерната погибла под обстрелом, когда ехала на работу.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека по вопросам реализации НПМ Юрий Белоусов сообщил, что всего сегодня в Украину передано 49 человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

По его словам, на момент оккупации в пенитенциарных учреждениях Донбасса осталось около 13,5 тыс. человек. «Сколько их сейчас, никто не знает, поскольку часть этих учреждений вообще была уничтожена в результате обстрелов, а часть осужденных или взятых под стражу лиц были освобождены по актам так называемой местной власти», - сказал Белоусов.

В ходе третьей передачи осужденных, которая состоялась 8 декабря, в Украине было передано 20 человек, которые были приговорены к пожизненному заключению и отбывают наказание в Енакиевской исправительной колонии №52. Две предыдущие передачи прошли 8 июля и 5 августа 2015 года. Белоусов отметил, что переговоры о передаче остальных осужденных продолжаются.

Кроме того, Белоусов сообщил, что обсуждаются вопросы возвращения уголовных дел взятых под стражу лиц, находящихся в следственных изоляторах на территории Украины. Он отметил, что это позволит ускорить сроки рассмотрения уголовных производств, ведь отсутствие дел создает значительные препятствия для надлежащего обеспечения прав этих лиц на справедливый суд.