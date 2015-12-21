Адвокат Владислав Галайба будет судиться с ГПУ из-за нарушений в конкурсном отборе на замещение должностей местных прокуроров

Киев. 21 декабря. УНИАН. Основатель столичного адвокатского бюро "Бондарев и партнеры" Владислав Галайба обратился с иском в Окружной административный суд Киева на действия руководства Генеральной прокуратуры, из-за которых были допущены существенные нарушения во время проведения открытого всеукраинского конкурса на замещение административных должностей в местных прокуратурах.

Об этом Галайба заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, он набрал по результатам первых двух этапов конкурса 177 баллов из 200 возможных и занял пятое место в общем рейтинге на замещение административных должностей в местных прокуратурах, но из-за манипуляций во время последнего этапа конкурса (собеседование) был передвинут на одно из последних мест из-за того, что члены Киевской конкурсной комиссии вышли за рамки своих полномочий и сформировали третий, вместо двух, рейтинг кандидатов.

"Комиссия имеет право лишь дважды формировать рейтинговые списки - для участия во втором этапе конкурса и участия в третьем и четвертом этапах. Но комиссия фактически вышла за пределы своих полномочий и провела третий рейтинг", - отметил Галайба.

Кроме того, он сообщил, что во время заседания комиссии по проведению собеседования не было кворума (минимум 5 человек), хотя итоговый документ был подписан пятью лицами.

Еще одним нарушением адвокат назвал то, что члены комиссии во время собеседования с ним вместо выявления морально-деловых и профессиональных качеств выясняли его имущественное положение и имущественное положение семьи, информация о котором изучалась на предыдущем этапе конкурса.

"В результате этого собеседования были полностью нивелированы все результаты предыдущих этапов, и меня по рейтингу было переведено на 15-е место, что фактически сделало невозможным мое участие в конкурсе на назначение на работу в органы прокуратуры", - сказал Галайба.

При этом он обратил внимание, что «зато отдельные так называемые внутренние кандидаты (работники органов прокуратуры) заняли первые места при наличии общего количества баллов по знаниям значительно меньше ста».

В связи с этим Галайба сообщил о намерении доказать в судебном заседании, что «происходило незаконное вмешательство прокуроров областей в работу комиссий по проведению на должности определенных желательных кандидатов по результатам собеседования».

Также адвокат сообщил, что во второй части его административным иском будет обращение в суд с просьбой признать недействительными результаты всего всеукраинского конкурса, поскольку генеральным прокурором не было зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины и не обнародован приказ о назначении в конкурсные комиссии кандидатов по квоте прокуратуры.

Галайба отметил, что рассмотрение его иска назначено на 22 декабря в 14.15 в Окружном административном суде Киева по адресу ул. Большая Васильковская, 81а, зал заседаний 214.