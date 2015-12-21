Три фракции Киевсовета просят Кличко обеспечить проведение выборов в райсоветы 27 марта

Киев. 21 декабря. УНИАН. Три из пяти фракций Киевсовета подписали обращение к Киевскому городскому голове Виталию Кличко, в котором призывают обеспечить проведение выборов в районные советы столицы, запланированных на 27 марта 2016 года.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН редседатели фракций «ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, ВО «Батькивщина» Татьяна Мелихова, а также представитель фракции «Единство» Александр Бродский.

Они напомнили, что решение провести выборы в районные советы столицы горсовет принял 23 июля этого года.

По словам председателей фракций, решение направить обращение городскому голове было принято после того, как на прошлой неделе заместитель Киевского городского председателя-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в интервью одному из изданий заявил, что столица при нынешней избирательной системе «не готова к возвращению райсоветов».

Мелихова напомнила, что Прокопив представляет провластную партию, является представителем правящей в стране вертикали, а потому его заявление, по ее словам, не может оставаться без внимания общества и депутатов Киевсовета.

«Это (заявление Прокопива – УНИАН) свидетельствует о том, что власть, начиная с вертикали высшей, еще размышляет, нужно проводить выборы или не нужно», - сказала она.

Мелихова напомнила, что в случае, если избираются депутаты райсоветов, тогда председатель совета района будет избираться районными депутатами и, согласно действующему законодательству, избран председатель совета должен быть назначен председателем райгосадминистрации.

По ее мнению, обращение к Кличко депутатов трех фракций должны поддержать и общественные организации, а представители общества, в свою очередь, должны обращаться к депутатам в своих округах, чтобы те отстаивали представления простых киевлян в управлении районами города - через созданные райсоветы.

Как подчеркнул Сиротюк, депутаты его фракции будут не просто призывают, а будут требовать выполнения решения Киевсовета, принятого в июле относительно районных в городе советов. Он призвал депутатов фракции «Самопомич» и «Солидарность» выполнить решение от 23 июля, поскольку, считает, что сейчас есть угроза его отмены.

«Вопрос не дискутируется. Решение принято. И очень странно читать заявление секретаря Киевсовета после того, как решение уже принято, дискутировать на предмет того, нужно это или нет... Президент на всю страну заявляет о децентрализации, а децентрализация – это увеличение возможностей общин, это прямые выборы общин», - подчеркнул лидер фракции «Свобода» в Киевсовете.

Бродский как руководитель профильной комиссии по вопросам местного самоуправления в прошлом созыве и действующий депутат напомнил, что к решению о восстановлении районных советов Киевсовет шел больше года, и в это время был проведен ряд круглых столов с общественностью, соответствующие мероприятия были проведены в каждом из 10 районов столицы.

«В каждом районе было принято решение, что необходимо образование новых райсоветов, принципиально по новому принципу, в соответствии с концепцией развития Украины, в соответствии с децентрализацией, приближением власти к людям», - подчеркнул Бродский.

Он отметил, что восстановление районных советов обещали еще перед прошлыми местными выборами, в том числе и нынешний председатель Киевсовета и КГГА Виталий Кличко.

Представитель Фонда Николая Томенко «Родная страна» в г.Киеве Александр Федоренко, который был депутатом Киевсовета прошлого созыва, напомнил, что согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в 2014 году, более 60% киевлян высказались за восстановление райсоветов. Он также отметил, что согласно данным Финансового департамента КГГА, например, в 2010 году на функционирование 10 райсоветов ушло 37 млн грн, а содержание 10 райгосадминистраций обходится в 344 млн грн в год. Таким образом, финансовым бременем восстановление райсоветов не будет, ибо это не очень большие деньги по сравнению с тем, что тратится на РГА.

«Мы призываем городского голову Киева Виталия Кличко быть последовательным и обеспечить проведение выборов в райсоветы 27 марта 2016 года и заложить необходимые средства в бюджет столицы. Киевляне заслуживают полноценного самоуправления в городе», - говорится в обращении к мэру.

По словам представителя ОО «Муниципальная лига Киева» Павла Аниськовича, решение о проведении выборов в райсоветы в столице должно быть принято Центральной избирательной комиссией до 18 января 2016 года, а депутаты Киевсовета должны это проконтролировать.