Политологи презентовали "Бюро противодействия гибридной войне"

Киев. 21 декабря. УНИАН. Политологи презентовали проект «Бюро противодействия гибридной войне», которое призвано оказывать сопротивление гибридной войне России против Украины, а также ее распространению на Европу.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН один из координаторов работы Бюро, директор Фонда национальных стратегий, политтехнолог Тарас Березовец, главной целью работы Бюро является помощь в выработке государственной политики в сфере противодействия технологиям гибридной войны, содействие выработке общей стратегии НАТО и ЕС относительно ее минимизации в Европе и предотвращение ее развертыванию на других территориях.

«Бюро противодействия гибридной войне – негосударственный центр, который образуется двумя центрами – Центром общественных отношений и Фондом национальных стратегий. На сегодняшний день мы рассчитываем на тех специалистов, которые работают в этих центрах. Кроме того, с момента, когда мы объявили в экспертной среде о своих планах, многие люди предложили свои услуги пока на волонтерских условиях... Это будет консорциум нескольких центров... Я убежден, что в Бюро противодействия гибридной войне, где пока есть две организации-основателя, мы будем привлекать и других коллег», - отметил Березовец.

Он выразил убеждение, что эта совместная работа даст результат, «особенно учитывая непрофессионализм, халатность и неэффективность усилий Министерства информационной политики».

Также, по словам Березовца, в планах - выпускать «Азбуку гибридной войны» для всех граждан Украины для того, чтобы люди могли различать методы информационной манипуляции.

В свою очередь директор Центра общественных отношений, политолог Евгений Магда отметил, что гибридная война так или иначе касается каждого украинца.

«Это война за мозги, за сознание. Не стоит думать, что РФ стремится поднять флаг с их орлом над украинскими правительственными учреждениями. Их задача – добиться того, чтобы украинские граждане разуверились в нашей способности строить эффективное государство... Мы осознаем, что наше бюро – это не политбюро, где будут одни мудрые старцы, которые будут только сопеть в виде ответа на вызовы... Наша задача – прежде всего интеллектуальная борьба с теми проявлениями гибридной войны, с которыми сталкиваются многие украинцы», - сказал он.

По его словам, одна из главных сфер деятельности «Бюро противодействия гибридной войне» - своеобразный экспорт украинского опыта. «Украинцы имеют уникальный опыт гибридной войны и, к сожалению, Украина за него расплачивается жизнями своих граждан, поэтому о нем необходимо рассказывать, в частности, на Западе», - подчеркнул политолог.

Магда также отметил, что Бюро в достаточно короткий срок будет искать возможности, чтобы его специалисты начали читать в украинских университетах краткий курс противодействия основным угрозам гибридной войны.

Координаторы работы Бюро также отметили, что будут сотрудничать с профильными комитетами Верховной Рады, СНБО.