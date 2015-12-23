Автокорпорация "Эталон" планирует в 2016 году сохранить объем производства на уровне этого года

Киев. 23 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов корпорация «Эталон» планирует в 2016 году сохранить объем производства автотранспортных средств на уровне текущего года – порядка 300 единиц, сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в этом году «Эталон» произвел 296 автотранспортных средств, из них 256 автобусов, 28 грузовиков и 12 троллейбусов. При этом корпорация реализовала 128 автобусов и 37 грузовиков.

«Мы не работали 5 месяцев - с 1 января по 3 июня 2015 года, но сейчас работаем в обычном рабочем режиме, производя от 30 до 60 автобусов в месяц. Мы на сегодня работаем больше на склад, за 2015 год произвели 296 транспортных средств…Мы должны в любом случае выйти в 2016 году на объем производства этого года. Думаю, первая половина года будет тяжелей, а вторую половину будем догонять и увеличивать объем», - сказал Бутко.

По его словам, на сегодня корпорация располагает достаточным резервом оборотных средств для начала работы всех входящих в состав корпорации заводов и предприятий, в том числе Бориспольского и Черниговского автозаводов, которые начнут производство техники с февраля 2016 года.

"Я думаю, что за счет того, что у нас есть, мы выживаем, платим зарплату, есть оборотные средства для производства и закупки комплектующих и развития новых моделей автобусов и троллейбусов", - подчеркнул президент корпорации.

По словам присутствующего на пресс-конференции директора компании «Торговый дом «Эталон Авто» Вадима Шкарупина, средняя цена автобуса на сегодняшний день – 50 тыс. долл.

«По грузовикам рынок провалился почти на 70%. У нас цена на автобус не выросла, она как была в 2010-2012 годах 50 тыс. долл., то так и сохранилась, но в гривне выросла», – сказал Шкарупин.

Помимо прочего, присутствующий на мероприятии директор компании «Торговый дом «Эталонмаш» Александр Черниенко отметил, что ситуация на отечественном авторынке вынудила предприятия корпорации сконцентрироваться на существующих клиентах, а не на поиске новых рынков сбыта своей продукции.

«Снижение объемов производства на машиностроительных предприятиях как Украины, так и в странах Европы и СНГ заставило нас работать прежде всего не на расширение рынков сбыта, а над удержанием клиентуры и сохранением нынешних объемов продаж», - отметил он.

Он также добавил, что начато сотрудничество по вопросам поставки автотехники с Турцией, Германией, Польшей, а также странами Прибалтики.

По словам Черниенко, в 2015 году завод карданных валов “Украинский кардан” заключил шесть новых экспортных контрактов, а Черниговский кузнечный завод – два.

Кроме того, присутствующий на мероприятии глава правления Бориспольского автозавода Сергей Желевский, подчеркнул, что одним из приоритетов развития предприятия на 2016 год является повышение класса экологичности автотранспортных средств с дизельными двигателями со стандарта Евро-4 до Евро-5.

«Приоритет на 2016 год - это освоение производства продукции экологического стандарта Евро-5, как грузовых автомобилей, так и автобусов, а также участие в различных программах, в том числе государственных, а также в программах, направленных на укрепление обороноспособности нашей страны», - подчеркнул Желевский.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Эталон» планирует по итогам 2015 года выйти на нулевой финансовый результат, тогда как в 2014 году получила убытки в размере около 27 млн грн из-за обвала украинского авторынка.

В прошлом году в модернизацию производства "Эталон" инвестировал около 60-70 млн грн.

За 2014 год предприятие реализовало около 400 единиц автомобильной техники, из которых 340 составляют автобусы.

Корпорация “Эталон” объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62300