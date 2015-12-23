В Киеве началась регистрация на бесплатную программу по подготовке IТ-специалистов для внутренне перемещенных лиц

Киев. 23 декабря. УНИАН. В Киеве объявлено о начале регистрации на бесплатную учебную программу по направлению Frontend-development, организованную ПРООН в рамках проекта «Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине», который финансируется правительством Японии.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта Руслан Федоров.

«Наш проект финансируется правительством Японии. Бюджет превышает 6 млн долл. Мы начали свою работу в марте этого года. У нас есть несколько направлений, по которым мы работаем. Одно самое главное - это поддержка занятости и трудоустройства, т. е. предоставление дополнительных возможностей для переселенцев самостоятельно зарабатывать деньги на существование», - отметил он.

По словам руководителя проекта, программы обучения по IТ в Киеве смогут пройти 50 переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым, проживающих сейчас в столице.

Регистрация желающих пройти обучение открыта на сайте icemd.com.ua

Отбор слушателей в группы будет проходить в 3 этапа: это он-лайн тестирование, в ходе которого будут определены 200 человек с лучшим результатом; после этого аудиторное тестирование – будет отобрано 100 кандидатур; личное собеседование, в ходе которого консультанты программы выберут 50 лучших.

«Преимуществом этой программы является ее комплексность. Участники получат не только технические знания в IТ сфере, но и практические навыки и знания по самопрезентации, формирования лидерских качеств, организации предпринимательской деятельности и фриланса. Кроме того, они смогут пройти стажировку в IТ-компаниях и получить дальнейшую поддержку в процессе трудоустройства», - отметил Федоров.

Он сообщил, что аналогичные программы для переселенцев уже стартовали в Одессе, Полтаве и Днепропетровске. Также они будут распространены в Запорожье, Харькове. Также планируется открыть он-лайн обучение.

В Киеве реализация проекта будет осуществляться при участии Международного центра развития предпринимательства и менеджмента по коммуникациям и стратегическому развитию. По словам директора Центра Юлии Ерешко, занятия в группах начнутся 20 января и продлятся до 20 марта. В конце курса, объяснила она, состоится защита дипломных проектов, по результатам чего наиболее успешные участники будут отобраны на стажировку в IТ-компании.

Согласно информации начальника отдела соцзащиты участников АТО и вынужденных переселенцев Департамента соцполитики КГГА Натальи Белявской, на сегодняшний день в Киеве уже официально зарегистрированы почти 122 тыс. вынужденно переселенных лиц - это 93 тыс. 663 семьи.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62304