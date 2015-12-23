Большинство предложенных за последний год законопроектов, касающихся бизнес-среды, оказывают на нее позитивное влияние – эксперт

Киев. 23 декабря. УНИАН. Большинство влияющих на бизнес-среду законопроектов, которые были приняты парламентом за последний год или находятся на стадии рассмотрения, приводят к позитивным изменениям, заявил во время пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра гражданской экспертизы Любомир Чорний.

«Большинство законопроектов, и это, я думаю, является позитивным сдвигом за последний год, имели позитивное влияние на бизнес-среду», - сказал Чорний. Он сообщил, что при поддержке представительства Фонда Фридриха Наумана в Украине эксперты Центра гражданской экспертизы провели анализ законодательной деятельности высших органов государственной власти в части влияния на деятельность малого и среднего бизнеса. «В этом году в Верховной Раде было зарегистрировано более 3000 законопроектов, более 2300 из них инициировали депутаты и более 600 - правительство», - отметил Чорний. При этом лишь 123 законопроекта так или иначе касались интересов малого и среднего бизнеса. 97 из них подали депутаты и 26 – правительство. По словам эксперта, законодательные инициативы депутатов носят в основном фрагментарный характер, в то время как предлагаемые правительством законопроекты чаще являются комплексными или секторальными. Также он отметил, что степень влияния законопроектов может кардинально отличаться. «Если появляется, например, один серьезный комплексный законопроект и он имеет потенциально негативное влияние, то одним таким комплексным законопроектом могут быть нивелированы десятки фрагментарных законопроектов, которые улучшали законодательно поле для бизнеса», - сказал Чорний.

Он сообщил, что с 27 ноября 2014 года по 27 ноября 2015 года Верховная Рада приняла 53 законопроекта, касающихся деятельности бизнеса (30 - депутатских и 23 - правительственных). На рассмотрении находятся ещё 123 проекта (97 – депутатских и 26 - правительственных), которые могут повлиять на бизнес-среду. Но абсолютное большинство из них носят фрагментарный характер, то есть не оказывают существенного влияния на украинский бизнес. Комплексное влияние отмечено лишь у 5 принятых законов и 6 законопроектов, находящихся на рассмотрении. В то же время, 1 принятый закон и 12 рассматриваемых законопроектов окажут негативное влияние на бизнес-климат в стране.

Среди находящихся на рассмотрении законопроектов Чорний отметил как позитивные проекты, касающиеся либерализации государственного контроля, упрощения административных процедур, уменьшения фискального давления и упрощения финансовой отчетности. Также он сообщил, что большинство выдвигаемых депутатами законодательных новаций в сфере бизнеса касаются налогообложения, в то время как правительственные предложения касаются в первую очередь дерегуляции.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли выполнило 68% плана дерегуляции на 2015 год с учетом этапности выполнения, в целом же план выполнен на 48%. Пресс-служба ведомства 18 декабря сообщила, что документы по 34 пунктам плана (около 25%) находятся в Верховной Раде и их выполнение зависит исключительно от голосования парламентариев. При этом дерегуляционные инициативы еще по 39 пунктам плана находятся на согласовании в центральных органах исполнительной власти. В министерстве отметили, что задержки в дерегуляции связаны с длительной процедурой согласования и принятия документов.