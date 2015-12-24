Президент в течение 2015 года выполнил пять своих значимых обещаний - общественная организация

Киев. 24 декабря. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко в течение 2015 года выполнил пять своих значимых обещаний, и столько же - провалил.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, представляя итоги мониторинга выполнения обещаний политиками всех уровней, заявила эксперт ОО "Система народного контроля "Слово и дело" Ирина Левицкая.

Среди выполненных обещаний Порошенко она назвала: повышение расходов на субсидии по ЖКХ; расширение санкций против юридических и физических лиц РФ; проведение местных выборов; недопущение приватизации "Укрзализныци"; начало работы антикоррупционного прокурора.

Среди невыполненных обещаний президента пятерка выглядит следующим образом: отсутствует, или же не обнародована, обещанная стратегия возвращения Крыма; не выполнено обещание уволить 300 судей (уволено всего 53); президенту не удалось провести в срок выборы в Мариуполе; не выполнено обещание временно перемещенным лицам предоставить им избирательное право.

Говоря об обещаниях правительства, Левицкая отметила, что наиболее успешными в плане выполнения обещаний является министр обороны Степан Полторак (реформы в ВСУ), министр внутренних дел (создание патрульной полиции) и министр соцполитики Павел Розенко (лишение льгот чиновников и более-менее успешное введение процедуры упрощенного получения субсидий).

В целом же правительство на протяжении 2015 года дало 690 обещаний, а выполнены 280 из них.

Аналитик ОО "Система народного контроля "Слово и дело" Сергей Михальков проанализировал обещания народных депутатов.

"За год депутаты наобещали 6595 обещаний. Выполнили - 975, или 14,8%. В БПП "Солидарность" выполнили 19% обещаний. В "Самопомочи" и "РПЛ" выполнили по 16% из обещанного. "Батькивщина" выполнила 13% и "Народный фронт" - 13%. Последнее место у "Оппозиционного блока" - лишь 5% выполненных обещаний", - отметил Михальков.

Говоря о персональных обещаниях новоизбранных депутатов, аналитик отметил, что самым ответственным оказались: Дмитрий Добродомов с выполненными 68% обещаний; председатель ВР Владимир Гройсман - 65%; Сергей Мельник - 61%; Дмитрий Ярош - 54%, Виталий Куприй - 47%.

Антирейтинг новоизбранных депутатов с позиции выполнения обещаний возглавила Злата Огневич - не выполнено 76% обещанного. Далее идут: Сергей Тарута - 63%; Иван Куличенко - 62%; Николай Федорук - 62% и Олесь Довгий - 50%.

Эксперт при этом отметил, что высокий уровень невыполнения обусловлен прежде всего популистичностью обещаний, данных избирателям этими депутатами.

В свою очередь аналитик ОО Александр Филоненко проанализировал ситуацию с выполнением обещаний местными депутатами и мэрами городов.

Больше всего наобещали людям мэры Львова Андрей Садовый (104 обещания); Киева - Виталий Кличко (87); Тернополя - Сергей Надал (78); Луцка - Николай Романюк (70 обещаний) и мэр Сум Александр Лысенко (60 обещаний).

Почти все эти должностные лица и возглавляют рейтинг мэров по количеству выполненного из обещанного. Первое место у Надала, дальше идут мэры Луцка, Киева, четвертое место у мэра Ривного Владимира Хомко. Пятый - мэр Львова.