Украина сможет ратифицировать Римский статут только через 3 года после принятия изменений в Конституцию в части правосудия - эксперт

Киев. 24 декабря. УНИАН. Украина сможет ратифицировать Римский статут только через 3 года после принятия изменений в Конституцию в части правосудия.

Об этом сообщила во время пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Она напомнила, что ратификация Римского статута - это международно-правовое обязательство Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«В течение 2 лет этого не было сделано, было зарегистрировано 2 законопроекта, которые даже не были внесены в повестку дня», - сетует Матвийчук.

По словам эксперта, в проекте изменений в Конституцию в части правосудия, которые внесены президентом Украины, в статью 124 добавляется технико-юридическое предложение, которое устраняет все правовые препятствия на пути ратификации Римского статута. В законопроекте предусмотрено, что Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом Международного уголовного суда.

«Однако в переходных положениях указано, что именно это изменение вступает в силу только через 3 года, после принятия Конституции и вступления ее в силу», - отметила она.

Поэтому, по словам Матвийчук, ратификация Римского статута может затянуться.

«Нерациональная и никак не обоснованная отсрочка вступления в силу этой нормы и возможности Украины стать полноправным членом Международного уголовного суда еще на три года вызвало у нас удивление», - отметила председатель правления Центра гражданских свобод.