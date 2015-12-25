Использование платформы "Хабардокс" для обмена информацией позволит защитить журналистов и тех, кто сообщает им о коррупции - эксперт

Киев. 25 декабря. УНИАН. Использование платформы "Хабардокс" для обмена информацией позволит защитить журналистов и тех, кто сообщает им о коррупции, считает директор программы «Демократический процесс и надлежащее управление» Украинского института публичной политики Игорь Шевляков.

На пресс-конференции в УНИАН он призвал журналистов и общественных деятелей использовать "Хабардокс" (https://www.xabardocs.org/) для общения в сети с теми, кто сообщает о коррупции.

"Важным аспектом является то, что при росте рисков разоблачители заинтересованы, чтобы их личность не была раскрыта. Платформа "Хабардокс" позволяет анонимное общение и обеспечивает цифровую защиту данных. Сайт размещен в сети TOR, а хранение данных происходит на облачных хранилищах за рубежом. То есть, эта сеть полностью защищена от проникновения со стороны правоохранителей, - уверил Шевляков.

По словам эксперта, уже около 30 журналистов-расследователей зарегистрировались на этой платформе. Для того, чтобы разоблачитель связался с журналистом (анонимно или нет), ему нужно зайти на сайт платформы и выбрать из списка адресата и отправить ему информацию. При этом разоблачитель имеет полную конфиденциальность: его личность не сможет установить ни получатель, ни администратор сайта, объяснил Шевляков.