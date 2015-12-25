Инвесторы "Киевпасстранса" просят киевскую власть разобраться с незаконным размещением остановочных комплексов в столице

Киев. 25 декабря. УНИАН. Инвесторы коммунального предприятия "Киевпасстранс" просят власти Киева разобраться с незаконным размещением остановочных комплексов на остановках общественного транспорта столицы и демонтировать их, так как они установлены без разрешительных документов, сообщил президент Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева» Сергей Корниевский на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы приняли решение, что если в ближайшее время не прекратится беспредел по установке данных остановочных комплексов, то следующий комплекс, который будет размещен в Киеве без документов, будет демонтирован нами самими, потому что, как правило, они устанавливаются на места, которые закреплены в наших инвестиционных договорах... Мы надеемся, что власть нас услышит», - сказал Корниевский.

Так, он уточнил, что в этом году столичная власть не приняла решение по утверждению новых правил размещения комплексов и продлению инвестиционных договоров между предпринимателями и "Киевпасстрансом". В этой связи ассоциация заключила с последним договор на совместное содержание остановок, "который в принципе ничего не дает, так как единственный документ, регламентирующий наше размещение на территории города, - инвестиционный договор".

«После того, как мы навели справки в районных администрациях, мы получили ответ, что данные объекты размещаются без разрешительных документов с предъявлением договора предприятия «Регион-Табак» и письма-уведомления на КП «Киевпасстранс» о том, что они собираются ставить эти остановочные комплексы. Данное предприятие не является инвестором «Киевпасстранса», оно, по всей видимости, занимается подлогом документов», - подчеркнул Корниевский.

По его словам, 15 октября состоялась встреча ассоциации с мэром Киева Виталием Кличко, в ходе которой инвесторы призвали разобраться с незаконным размещением остановочных комплексов в столице, однако никаких действий со стороны властей не последовало.

В этой связи Корниевский обратился к присутствующему на пресс-конференции депутату Киевского городского совета, главе постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александру Бродскому с просьбой посодействовать в организации очередной встречи с Кличко для того, чтобы обсудить ряд проблемных вопросов. В частности, необходимо принять решение по утверждению новых правил размещения и обустройства остановок общественного транспорта, не допускать самовольных демонтажей и монтажей остановочных комплексов, так как в настоящее время существует мораторий на выполнение таких операций.

"Также мы хотели бы, чтобы при формировании этого решения наши наработки были учтены - это разработка архитектурной формы установочных комплексов и нормативная документация", - отметил он.

В ответ на это Бродский полностью поддержал инвесторов «Киевпасстранса» и выразил надежду, что встреча с мэром состоится уже в следующем году после новогодних и рождественских праздников.

"Предприниматели обеспокоены, что идет планомерный захват рынка. Моя позиция следующая: я буду стоять горой за прозрачность бизнеса. Люди, которые работают десятилетиями в этой сфере, должны остаться в любом случае. Никакого перераспределения рынка не будет, независимо от того, кто у власти... Я готов инициировать эту встречу, я думаю, что мэр мне не откажет", - подчеркнул депутат.

По словам Корниевского, на территории Киева функционирует 925 остановочных комплексов, размещенных на основании инвестиционного договора с "Киевпасстрансом".

«А сейчас их плюс 25, которые размещены по непонятно каким причинам и которым все можно: и подключаться без договоров к энергосистеме Киева, и проводить торговую деятельность без документов», - отметил президент ассоциации.

Он также сообщил, что в прошлом году в бюджет Киева было уплачено 7 млн грн от аренды остановочных комплексов, начиная с мая, когда были заключены инвестдоговора, а в этом году город может получить до 12 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Ассоциация «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева» сообщала, что длительное время со стороны предыдущих властей осуществлялось давление на частных инвесторов с целью монополизации рынка остановочных комплексов. В частности, столичная власть без предупреждений и юридического обоснования демонтировала остановочные комплексы.

«Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева» - ассоциация, объединяющая предпринимателей в сфере обслуживания остановочных комплексов и павильонов ожидания на остановках общественного транспорта.