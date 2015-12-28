Трипольская ТЭС значительно превышает выбросы вредных веществ в атмосферу из-за устаревшего оборудования – эксперты

Киев. УНИАН. Входящая в государственную энергогенерирующую компанию «Центрэнерго» Трипольская теплоэлектростанция (Украинка, Киевская обл.) значительно превышает допустимые объемы выбросов вредных веществ в атмосферу из-за устаревшего оборудования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила группа экспертов, которые проводили оценку влияния ТЭС на экологию Киевской области.

По словам эксперта фонда «Сокращение рисков», доцента кафедры военной фармации Украинской военно-медицинской академии Иллариона Ярошенко, данная ТЭС скрывает показатели выбросов.

«У нее превышение в десятки и сотни раз… Это и диоксины нитрогена, диоксины сульфата, соли, ртуть, свинец и прочие элементы», - сказал эксперт.

Он отметил, что значительное превышение этих элементов, которые тяжело выводятся из организма человека, приводит к увеличению частоты заболеваний, в том числе, онкологических, среди населения.

«На фоне этого всего происходит еще и загрязнение почвы… Это экологическая катастрофа. Ее надо предотвратить», - отметил Ярошенко.

В свою очередь директор Института зеленой экономики, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко рассказал, что выбросы загрязняющих веществ Трипольской ТЭС за 2014 год составили 76,9 тыс. тонн. По его словам, значительное количество выбросов возникает из-за устаревшего оборудования станции, которая строилась в 70-х годах прошлого тысячелетия, а также экономии на системах очистки.

«Там были установлены электрические фильтры, которые позволяли задерживать до 98% выбросов твердых частиц от угля. Но в 90-х годах эти фильтры фактически перестали экономить, поскольку для их очистки на определенный срок нужно останавливать технологический процесс. Так что из-за меньшего контроля (со стороны государства – УНИАН) это делать перестали», - сказал Потапенко.

При этом он сообщил, что экологический вред от работы станции за последние годы лишь увеличивается.

«На сегодняшний день мы можем говорить, что эта ТЭС является экологически небезопасной», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он выразил мнение, что останавливать ТЭС в настоящее время нельзя, поскольку это приведет к дефициту электроэнергии, но власти должны разработать стратегию замены этих мощностей на более экологичный и эффективный вид генерации.

Как рассказал директор юридической компании «Императив плюс» Александр Лупейко, показатель выбросов ТЭС в 2014 году базируется на выбросах от двух работающих блоков, а при полной загрузке станции объемы выбросов увеличиваются в 2,5 раза.

«Если бы Трипольская ТЭС работала на полную мощность, выбросы были бы больше 200 тыс. тонн», - отметил Лупейко.

Он подчеркнул, что государственные контролирующие органы не выполняют оценку влияния Трипольской ТЭС на экологию, а на запросы общественности отвечают отписками, в которых нет никакой информации. В таком случае «Императив плюс» предлагает заявлять иски на менеджмент «Центрэнерго» о возмещении морального ущерба от превышения количества выбросов.

«В Министерстве юстиции зарегистрирована методика, которая позволяет рассчитывать степень морального вреда… Научный критерий этой оценки в Украине существует… Средние показатели возмещения получаются где-то 500-600 тыс. грн для одного человека», - отметил Лупейко.

При этом он сообщил, что компания уже ведет работу по заявлению исков в суды от жителей Украинки о возмещения морального вреда. Кроме того, в планах экспертов - провести оценку экологического влияния большинства промышленных предприятий с высоким уровнем выбросов.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62365