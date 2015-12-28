Принятие бюджетов на местном уровне проходит с нарушением сроков, несмотря на децентрализацию – эксперт

Киев. 28 декабря. УНИАН. Принятие бюджетов на местном уровне проходит с нарушением законодательно установленных сроков, несмотря на бюджетную децентрализацию, в результате которой больше нет необходимости принимать местные бюджеты лишь после утверждения государственного бюджета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор фонда «Открытое общество» Иван Сикора.

«Те самые проблемы, которые были на государственном уровне, когда бюджет каждого года принимался с нарушением сроков, существуют и сейчас», - сказал Сикора. Он пояснил, что в результате запуска процесса децентрализации, местные органы власти больше не обязаны дожидаться принятия государственного бюджета, чтобы утвердить местные бюджеты. Однако эксперты фонда «Открытое общество», проведя совместно с Одесской организацией Комитета избирателей Украины анализ бюджетного процесса в 17 украинских городах, выяснили, что лишь в 12 из них бюджет был принят вовремя. В частности, не приняли бюджеты в Днепропетровске, Николаеве, Северодонецке, Черкассах и Чернигове, а в Днепропетровске и Николаеве пока даже не обнародовали проект бюджета.

При этом эксперты отметили многочисленные нарушения сроков обнародования проектов бюджетов, полноты предоставляемой информации на сайтах органов власти, результатов их обсуждения и допуска граждан к бюджетному процессу. Например, ни в одном из исследуемых городов на сайте местных органов власти не была предоставлена исчерпывающая информация о бюджете. Также нигде, кроме Киева, не представлена стенограмма заседания, на котором утверждался бюджет города. Эксперты отмечают и множество других нарушений бюджетного процесса в исследуемых городах. «Мы будем уточнять у Министерства финансов, которое должно контролировать выполнение норм Бюджетного кодекса, почему на местном уровне эти нормы нарушаются».

Председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко во время пресс-конференции сообщил, что итоги проведенного мониторинга будут оглашены в январе. «Данный мониторинг лишь часть нашего движения на повышение уровня прозрачности бюджетов. Используя результаты мониторинга, члены партнерства за прозрачные местные бюджеты уже сегодня продвигают изменения в бюджетном процессе на локальном уровне», - сказал Бойко. По его словам, срыв бюджетного процесса происходит из-за низкой мотивации чиновников и бюджетной дисциплины, поскольку наказание за несвоевременное обнародование и принятие бюджета практически отсутствует, в то время как существует большой коррупционный соблазн принимать бюджет по непрозрачной процедуре для лоббирования чьих-либо интересов и нецелевого выделения средств. Бойко также отметил, что из-за децентрализации местные бюджеты будут распоряжаться большим объемом средств, нежели ранее, а значит, важность контроля за их использованием со стороны общественности возрастает.

Как сообщал УНИАН, по словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, в госбюджете на 2016 год заложены 3 млрд грн на поддержку регионального развития, продолжение реформы децентрализации и поддержку новых объединенных общин, а также дополнительно на социально-экономическое развитие регионов выделено 1,940 млрд грн.