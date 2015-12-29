Украинские аграрии просят президента ветировать изменения в Налоговый кодекс

Киев. 29 декабря. УНИАН. Украинские аграрии просят президента Украины Петра Порошенко ветировать изменения в Налоговый кодекс, поскольку они содержат существенные коррупциогенные риски, связанные с процедурой возмещения НДС при экспорте, сообщил глава Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Андрей Дыкун на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня это проблема не аграрного сектора, это проблема всей страны. Мы узакониваем коррупцию. Наше обращение сегодня единое для всех – мы категорически просим президента наложить на это вето, внести изменения в кодекс. Это все сегодня реально сделать», - сказал Дыкун.

Он отметил, что прописанная в измененном Налоговом кодексе процедура возмещения НДС при экспорте несет коррупционные риски, поскольку правительство не заложило в бюджет на 2016 год достаточно средств для возмещения НДС всем экспортерам.

«Когда уже стало ясно, что НДС будут возмещать только «своим», сократили суммы к выплате НДС в следующем году на 6,6 млрд грн», - сказал Дыкун.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы ВАС Михаил Соколов объяснил, что 24 декабря Верховная Рада разделила очередь на возмещение НДС при экспорте на два списка, причем распределение касается всех экспортеров, а не только аграриев. Если президент подпишет закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс», в первый список будут попадать предприятия, которым НДС возмещается автоматически (среди экспортеров сельхозпродукции таковыми зачастую являются крупные аграрные холдинги), во втором списке будут все остальные, то есть многие трейдеры, средние и малые аграрные предприятия. При этом, по словам Соколова, изменения в законодательство не содержат четких норм распределения между списками бюджетных средств на возмещение НДС.

«При этом не говорят, как между ними деньги делить. А как правительство захочет, так и делить», - сказал он.

«То, за что мы боремся, нужно не только нам, это нужно всем. Потому что у Украины нет другой возможности сейчас получить экономический рост, кроме как увеличить экспорт. Вы не можете увеличивать экспорт, если вам не возмещают НДС», - сказал Соколов, отметив, что невозмещение НДС при экспорте фактически является дополнительной пошлиной в 20%.

Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Бакуменко, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что депутаты до сих пор не видели окончательного варианта Налогового кодекса, который будет действовать с 1 января 2016 года, потому что спорные поправки о списках на возмещение НДС были внесены с голоса.

«На самом деле реестр – дело правильное, если бы он был один и в этом реестре была бы очередность. Но это (внесение поправок о разделении очереди на два списка – УНИАН) сделано было с голоса. Никто этого не видел, никто этого не знал», - сказал Бакуменко.

В свою очередь глава ВАС добавил, что 28 декабря аграрии вышли на протест. Они перекрывают дороги Украины (кроме трасс, ведущих на восток страны и за границу) с требованием к президенту ветировать изменения в Налоговый кодекс. Сегодня, 29 декабря, акция будет прекращена в связи с новогодними праздниками, в течение которых протестующие ожидают ответа от президента.

«Мы планируем сегодня акцию завершить. Дальше идут новогодние праздники, Рождество. Мы надеемся, что за это время мы получим ответ от нашего президента, и он нас удовлетворит. Если нет - то, что мы сделали, поверьте, это цветочки», - сказал Дыкун.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. На следующий день, 25 декабря, в 4 часа утра Рада приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год.

Изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставки единого налога с гектара для сельхозпроизводителей в 1,8 раза и годовой переходный период перед отменой специального режима взимания НДС. Вопрос отмены специального режима НДС, по которому аграрии не платили начисленный налог в бюджет, был одним из самых острых при обсуждении налоговых изменений. Льгота по НДС является одним из способов государственной поддержки аграрного сектора. Представители аграрных ассоциаций и бизнеса неоднократно заявляли, что согласятся на отмену спецрежима только в случае введения нормы о прозрачном возмещении НДС экспортерам по единому открытому списку и в хронологической последовательности.