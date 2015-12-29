Фракция "Самопомич" в Киевоблсовете призвала областные власти соблюдать процедуру принятия решений и не вносить их во время сессий "с голоса"

Киев. 29 декабря. УНИАН. Фракция «Самопомич» в Киевском областном совете призывает областные власти качественно готовить проекты решений и отойти от практики принятия основополагающих для области документов «с голоса», поскольку такие голосования могут обернуться судебными разбирательствами, инициированными любой третьей стороной. Об этом рассказали представители фракции «Самопомич» в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По словам главы фракции Романа Титикало, на сегодняшний день в Киевском облсовете весьма распространены случаи обсуждения и принятия финальных решений без сопроводительных документов, расчетных таблиц и предварительного экспертного вывода. Нередко такие случаи касаются социально значимых вопросов, например, улучшения жилищных условий участников АТО – жителей Киевской области. «Мы поддерживаем такие предложения, однако должна быть процедура их рассмотрения. И именно к этому мы хотим привлечь внимание. Ведь такая практика характерна не только для Киевской области. Это общегосударственная проблема», - подчеркнул Титикало.

Его коллега, глава Бюджетной комиссии Киевоблсовета Ольга Бабий также отметила, что вопрос процедуры принятия решений – это не попытки бюрократизировать процесс.

«Это необходимо не только для соблюдения процедур. Мы не бюрократы. Однако такие решения (внесенные «с голоса» - УНИАН) могут быть оспорены любой третьей стороной», - подчеркнула Бабий.

При этом она добавила, что в ближайшее время Киевоблсовет будет рассматривать изменения в бюджет 2016 года – с учетом принятых Верховной Радой законов, а финансовые решения не могут приниматься по принципу мгновенной реакции на поступившую информацию.

«Мы со своей стороны готовы отчитываться о каждом своем шаги, о каждом полученном и обсужденном документе. Но качество подачи документов требует лучшего. И общественность должна видеть качество подачи документов к рассмотрению», - отметила Бабий.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года в Украине прошли выборы в местные органы власти, в частности в областные советы. Политическое объединение «Самопомич» по результатам голосования прошло в Киевской областной совет, фракция насчитывает 10 депутатов.