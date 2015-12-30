Киевские власти рассчитывают в 2016 году оборудовать все жилые дома счетчиками тепла – депутат Киевсовета

Киев.УНИАН. Киевский городской совет принял решение в 2016 году оборудовать 100% жилого фонда столицы точками учета тепловой энергии. Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал председатель фракции «Батькивщина» в Киевсовете, глава комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Владимир Бондаренко.

«Мы приняли решение, что совместно с монополистом ("Киевэнерго" – УНИАН) обеспечим 100% жилых домов Киева точками учета тепловой энергии», - сказал он.

По словам Бондаренко, это даст возможность всем киевлянам значительно сократить расходы на оплату коммунальных услуг. В качестве примера он привел ситуацию, когда жильцы двух одинаковых многоэтажных столичных домов оплачивают абсолютно разные платежки за отопление.

«Мы провели исследование, согласно которому выяснилось, что стоимость отопления 1 квадратного метра в доме со счетчиком значительно ниже, чем в таком же, но без счетчика. То есть, киевляне, проживающие в таких же домах, с такой же системой отопления, как и соседние, платят на 30%, а иногда и в 3 раза больше, тех, где есть точки учета», - отметил Бондаренко.

Как уточнил депутат, на сегодняшний день из 12 тыс. столичных жилых домов счетчики тепла установлены только в 4 тыс. «Из 12 тыс. домов лишь 4 тыс. платят справедливую сумму, все остальные платят по нормативу – 16,14 грн за кв. м», - сказал он.

В то же время присутствующая на пресс-конференции секретарь фракции «Батькивщина» в Киевсовете, член комиссии совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Татьяна Мелихова рассказала, что доходная часть столичного бюджета на 2016 год была увеличена на 650 млн грн, что позволило в 2 раза увеличить расходы на сектор жилищно-коммунального хозяйства, в том числе выделить средства на капитальный ремонт жилого фонда. Помимо этого, за эти средства планируется закончить разработку генерального плана Киева до 2025 года.

В свою очередь Бондаренко добавил, что по настоянию фракции «Батькивщина» в бюджете на 2016 год было увеличено финансирование целого ряда программ. В частности, расходы столичного бюджета на ремонт и замену старых лифтов были увеличены в 4 раза - до 80 млн грн, на озеленение - в 1,8 раза, до 52 млн грн, на ремонт дорог – в 3,5 раза, до 128 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины внес изменения в механизм начисления ежемесячной платы за услуги по централизованному отоплению потребителям, у которых отсутствуют счетчики тепла, привязав счета за отопление к температуре наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона.

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое принимало участие в разработке данного механизма, такое нововведение позволит избежать перерасчета размера платы в конце отопительного сезона, ведь потребители будут платить каждый месяц за фактически потребленные услуги.