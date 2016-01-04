Рассмотрение Печерским судом ходатайства о смягчении Корбану меры пресечения перенесено на 15 января - адвокат

Киев. 4 января. УНИАН. Рассмотрение ходатайства защиты лидера политической партии “Украинское объединение патриотов - УКРОП” Геннадия Корбана о смягчении меры пресечения в Печерском районном суде Киева перенесено на 15 января.

Об этом адвокат Александр Лысак сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат напомнил, что 9 декабря 2015 года обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайством об изменении меры пресечения Корбану на более мягкую, с круглосуточного домашнего ареста и ношения средств электронного контроля на домашний арест с 22:00 до 06:00.

Печерский райсуд столицы неоднократно переносил рассмотрение этого ходатайства, и одной из дат для продолжения рассмотрения ходатайства стороны защиты было определено 29 декабря.

“Хочу обратить внимание, что этот процесс является незавершенным. 29 декабря в 12:00 должно было состояться очередное заседание в Печерском суде об изменении меры пресечения”, - сказал Лысак.

Адвокат отметил, что не смог физически попасть на это заседание в Печерский суд, потому что одновременно в Днепровском районном суде столицы в тот же день оглашался полный текст решения суда о содержании Корбана под стражей сроком на 60 суток.

“Прибыв в здание Печерского суда, выяснил, что представители Генеральной прокуратуры подали короткий текст постановления об изменении меры пресечения в отношении Корбана, а относительно дальнейшего по этому вопросу суд удалился в совещательную комнату. После возвращения из совещательной комнаты суд отложил судебное разбирательство на 15 января”, - сказал Лысак.

Адвокат в связи с этим обратил внимание, что ходатайство об изменении меры пресечения в Печерском суде не регламентируется 72-мя часами.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Адвокаты обратились с ходатайством об изменении этой меры пресечения на более мягкую.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.