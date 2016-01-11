Правозащитники считают 2015 год "годом упущенных возможностей" в госполитике Украины в отношении Крыма

Киев. 11 января. УНИАН. Правозащитники считают 2015-й год «годом упущенных возможностей» в государственной политике Украины в отношении Крыма.

Такое мнение они высказали сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что «ситуация непосредственно в самом Крыму продолжает ухудшаться». «Нарушения прав человека являются системными и масштабными. В последнее время также правозащитники отмечают и усиление политических репрессий. Поэтому положение наших граждан, которые находятся там, в Крыму, а также тех, кто вынужден оттуда уезжать, остается крайне тяжелым», - подчеркнула она.

Скрипник высказала мнение, что 2015 год стал годом «упущенных возможностей». «Мы вынуждены констатировать, что многие решения нашей власти не были направлены на защиту крымчан», - считает эксперт.

В частности, она высказала мнение, что постановление Кабмина, которое должно «ограничивать товары, которые ввозят и вывозят из Крыма», приведет к «существенному ограничению прав и свобод обычных крымчан». «И более того, создаст дискриминационную практику в отношении них, а также создаст условия для коррупции», - сказала Скрипник и добавила, что на сегодняшний день это постановление еще не вступило в силу.

Кроме того, она выразила обеспокоенность по поводу внесенного в парламент законопроекта «О временно оккупированной территории Украины» (№3593), одними из авторов которого является вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид и депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров. «Законопроект, если будет принят, по сути, во-первых, приравняет в своих статусах Донбасс и Крым, сделает их полностью блокированными и отрезанными территориями. Потому что данный законопроект предусматривает полную блокаду этих территорий», - заявляет Скрипник.

Она также выразила мнение, что нельзя назвать эффективной работу органов власти, которые должны заниматься вопросами Крыма. Также Скрипник подчеркнула неэффективность государственной информационной политики в отношении Крыма в 2015 году.

В свою очередь адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, в частности, отметил, что на сегодняшний день «фактически существуют региональные отделения Совета адвокатов в Крыму и в городе Севастополе, но они не функционируют». «Органы адвокатского самоуправления там не работают. Более того, адвокаты лишены права принимать участие в адвокатском самоуправлении на высшем уровне. Это работа в Совете адвокатов Украины, это работа в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии, это участие в съездах адвокатов Украины», - сказал он и добавил, что такая же ситуация в нотариальной среде.

Вместе с тем член правления Крымского центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" Андрей Щекун подчеркнул, что на сегодняшний день «ни одно высшее учебное заведение (крымское – УНИАН) фактически не восстановлено на материковой части Украины, как это произошло с Донбассом». «Наше требование было восстановить хотя бы один, Таврический национальный университет, в городе Херсоне. К сожалению, не прислушались к нам. И государство фактически саботирует этот процесс и дальше», - сказал он.

Кроме того, Щекун подчеркнул необходимость внедрения дистанционного онлайн-обучения для детей, которые находятся на оккупированных территориях. «30 декабря мы провели еще одно совместное мероприятие с Министерством образования и науки и только там услышали отчетливо, что в этом году, в бюджете 2016 года, якобы заложено 10 миллионов гривен на внедрение дистанционного обучения», - сказал он и добавил, что «мы сегодня не имеем четкого ответа», утверждены ли эти средства.

Говоря о Государственной службе по вопросам Автономной Республики Крым, Щекун отметил, что она является непубличной и «мы не знаем, какие процессы происходят вокруг этой государственной службы». Он также подчеркнул необходимость существования при этой службе общественного совета с участием крымчан.