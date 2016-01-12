Украине необходимо разработать стратегию замены мощностей ТЭС объектами возобновляемой энергетики – это снизит негативное влияние на экологию и здоровье людей

Киев. 12 января. УНИАН. Украине необходимо начать разработку стратегии по замене мощностей теплоэлектростанций, большинство которых отработали свой ресурс и выбрасывают большое количество вредных веществ в атмосферу, объектами возобновляемой энергетики, что снизит негативное влияние ТЭС на экологию и здоровье людей.

Такое мнение во время круглого стола в УНИАН, организованного международным фондом "Сокращение рисков", высказала группа экспертов, приводя в пример Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.

По словам директора Института зеленой экономики, доктора экономических наук Вячеслава Потапенко, значительное количество выбросов на отечественных ТЭС возникает из-за устаревшего оборудования, которое не способно улавливать вредные вещества из источников их возникновения.

«У нас на сегодняшний день оборудование тепловой энергетики существенно изношено… 90% оборудования фактически исчерпало свой срок эксплуатации», - сказал Потапенко.

По его словам, ежегодные выбросы вредных веществ отечественных ТЭС в воздух можно сравнить с объемами груза в 150 составах поездов. При этом эксперт отметил, что выбросы оседают в радиусе 30 км от места расположения объекта и негативно сказываются на здоровье населения.

«Тепловые электростанции на сегодняшний день работают формально по нормам. То есть каждое юридическое лицо имеет справки, что у них «все хорошо», - подчеркнул Потапенко.

Он сообщил, что энергетическая стратегия Украины, которая ежегодно претерпевает различные изменения, базируется на устаревших стандартах СССР, суть которых – увеличение производства электроэнергии с наращиванием объемов использования ископаемого топлива.

По мнению Потапенко, в энергетической стратегии страны необходимо ставить задачи по сокращению потребления электроэнергии, а также развивать возобновляемую энергетику.

В свою очередь, директор юридической компании «Императив плюс» Александр Лупейко рассказал, что Трипольская ТЭС является основным источником вредных выбросов в атмосферу в Киевской области, где ее доля составляет порядка 82% от всех предприятий области.

Он сообщил, что в 2014 году объем золоотвалов станции составлял более 26 млн тонн, тогда как на создание из них строительных материалов за год было отправлено лишь 21 тыс. тонн, что является очень низким показателем. При этом Лупейко подчеркнул, что власти игнорируют проблему несоблюдения станцией экологических нормативов, а контролирующие органы скрывают показатели реальных выбросов. «Информация о состоянии окружающей среды не может быть засекреченной от украинцев», - подчеркнул он.

«Трипольская ТЭС и другие подобные ТЭС в Украине по сути являются экоцидом украинцев… Экоцид — это комплекс уголовных и административных нарушений», - пояснил Лупейко.

Координатор проектов по энергоэффективности Национального экологического центра Украины Анна Шумейко также согласилась с мнением об экологическом вреде от работы ТЭС.

«Средний возраст наших угольных станций составляет 50 лет, а то и больше. В принципе, наши станции являются даже потенциально аварийными объектами», - сказала Шумейко, добавив, что коэффициент полезного действия ТЭС не превышает 46%.

По ее словам, согласно недавним исследованиям специалистов, Украина заняла 9-е место в антирейтинге стран с высокой смертностью и заболеваемостью из-за загрязненного воздуха.

При этом она напомнила, что в 2015 году на Климатическом саммите ООН в Париже было подписано соглашение об отказе от использования ископаемого топлива до 2050 года, которое, как ожидается, будут активно внедрять все страны.

«Это означает отказ от теплоэлектростанций и газоэлектростанций. Соответственно, Украина должна строить свою новую энергетическую стратегию с видением полного отказа от ископаемого топлива и перехода до полностью возобновляемых источников энергии», - подчеркнула Шумейко.

В то же время глава правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха сообщил, что климатическое соглашение ускорит замену мощностей ТЭС объектами возобновляемой энергетики. Он подчеркнул, что одним из вариантов отказа от ископаемого топлива является развитие биоэнергетики, которая уже сейчас в Украине показывает высокую динамику роста.

Справка УНИАН. Трипольская ТЭС входит в состав государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая также эксплуатирует Углегорскую и Змиевскую ТЭС. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежат государству. В декабре 2015 года представители 196 стран единогласно приняли новую договоренность Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение заменит Киотский протокол и активизирует деятельность стран по страны по реализации положений этой конвенции. Новый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62573