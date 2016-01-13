В комитете ВР подчеркивают необходимость предоставления военному командованию механизмов для соблюдения дисциплины

Киев. 13 января. УНИАН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский подчеркивает необходимость предоставления военному командованию механизмов для соблюдения дисциплины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Пашинский обратил внимание на вопросы порядка и дисциплины в Вооруженных Силах Украины.

"За последние три месяца количество небоевых потерь намного превышает число боевых потерь. И это трагедия", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что "если мы не дадим командованию механизмы, которые позволят обеспечить дисциплину, то все эти разговоры об интеграции в НАТО, о реформе Вооруженных Сил - это все не более, чем дешевый пиар и разговоры".

"Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей", - добавил он.

Председатель комитета подчеркнул, что "если у командира нет инструмента влияния, то добиться дисциплины очень трудно".

"При этом, конечно, нужно иметь четкие параметры, чтобы тот же командир не злоупотреблял своими правами", - сказал Пашинский.

Кроме того, он сообщил, что на следующий год «мы запланировали вместе с Администрацией президента, с аппаратом СНБО огромный массив законодательных инициатив».

"Я надеюсь, что этот массив будет принят, и мы впервые получим стратегию развития национальной безопасности и обороны не на год, не на два года, а на десятилетия вперед", - подчеркнул депутат.