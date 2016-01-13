Комитет ВР по нацбезопасности посетит США для обсуждения предоставления военной помощи

Киев. 13 января. УНИАН. Представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны посетят США для обсуждения вопроса о предоставлении военной помощи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил секретарь комитета, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Говоря о военном бюджете и помощи международных партнеров Украине, он отметил, что в бюджете США заложены 300 млн долл. для оказания прямой межправительственной помощи.

"Эта помощь будет распределяться на основании решений объединенного координационного комитета, который был создан вместе с участием представителей украинского правительства, а именно Министерства обороны. Туда входят также США, представленные их послом в Украине Джеффри Пайеттом", - сказал Винник и добавил, что в комитет входят также послы Великобритании, Литвы и Канады.

По его словам, 16 декабря состоялось очередное заседание объединенного координационного комитета, на котором было предложено видение распределения 300 млн долл. в форме военной помощи, которая будет предоставлена Украине.

Винник отметил, что их комитет принимает активное участие в развитии международного сотрудничества.

"Мы стали членами объединенного координационного комитета ... Мы планируем вместе с председателем комитета посетить Вашингтон в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в первой декаде февраля", - сказал он.

Депутат также сообщил о запланированной встрече с председателем подкомитета по применению бюджета США, который будет предлагать Конгрессу утвердить те предложения, которые наработает объединенный координационный комитет как "официальный документ в виде той военно-технической помощи, которая будет передаваться Украине".

"Очень важно, чтобы межпарламентские связи с Конгрессом и Сенатом США развивались", - добавил секретарь парламентского комитета.