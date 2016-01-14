В Киеве 26 марта состоится церемония вручения премии "Человек года"

Киев. 14 января. УНИАН. 26 марта в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве состоится церемония вручения премии «Человек года-2015».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор общенациональной программы «Человек года» Аркадий Райцин.

«В этом 20-м сезоне мы определяем лауреатов, а потом обладателей титула «Человек года» в 18 национальных номинациях и нескольких международных номинациях», - сказал Райцин.

Уже подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2015 год и обнародуются имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в прошлом году стали лауреатами «Человек года-2015».

Райцин отметил, что победители будут названы в марте на торжественной церемонии. Накануне вручения премии высший академический совет программы определит их путем тайного голосования.

По словам Райцина, в номинации «Городской голова года» представлены городской голова Золотоноши Виталий Войцеховский, городской голова Ирпеня Владимир Карплюк, городской голова Ладыжина Валерий Коломейцев и городской голова Чугуева Галина Минаева.

На премию «Промышленник года» выдвинуты гендиректор Харьковского тракторного завода» Владислав Губин, гендиректор компании «Стеклопласт» Наталья Еремеева и глава набсовета Харьковского плиточного завода Валентин Шеветовский.

На премию «Менеджер года» претендуют гендиректор фирмы «Фавор» Раиса Михайлова, управляющий партнер группы компаний «Максимум» Виктория Семененко и директор госпредприятия «Полиграфкомбинат «Украина» Максим Степанов.

В номинации «Финансист года» представлены глава правления «Идея банка» Михаил Власенко, глава правления «Таскомбанка» Владимир Дубей и глава правления банка «Восток» Вадим Мороховский.

Лауреатами премии «Лидер малого и среднего бизнеса» стали директор клиники «Центр израильской стоматологии» Светлана Кушнирук, гендиректор компании Domino's Pizza Андрей Романенко и директор компании «Пак-трейд» Андрей Томчук.

В номинации «Национальная торговая марка года» представлены марки «Гармония», «Эко-Маркет» и «Эльдорадо».

В новой номинации «Лидер логистической отрасли года» представлены группа компаний «Прайм», компания «Техэнерготрейд» и «Первая логистическая компания».

В номинацию «Инвестиция года» включены инвестиционные проекты компаний «Эдем Резорт», «Эридон» и «Маис».

Лауреатами премии «Жилой комплекс» стали комплексы «L-квартал», «Кришталеві джерела» и «Чайка».

В номинации «Аграрий года» представлены директор агрофирмы «Маяк» Николай Васильченко, директор компании «Агрохолдинг» Сергей Завгороднюк, сооснователь компании «Сигма» Мгер Куюмчян и управляющий партнер компании «АгроВет Атлантик» Ирина Паламар.

В номинацию «Торгово-развлекательный центр года» попали ART Mall, Gulliver и Ocean Plaza.

Лауреатами премии «Лидер ресторанного бизнеса года» стали собственники ресторанов Vicini Italiani (Сергей и Елена Лавренюк), Wine City Grill (Олег Шейнкер) и «Чайхона Базар» (Усама Кафа).

В номинации «Телевизионный журналист года» - Наталия Влащенко («112 Украина»), Елена Кот («Украина»), Алексей Лихман («Интер»).

В номинации «Информационно-новостной телеканал года» представлены «5 канал», News One и Zik.

Лауреатами премии «Деятель искусств года» стали художественный руководитель Киевского академического молодого театра Андрей Белоус, кинооператор Сергей Михальчук и художник Олег Тистол.

В номинации «Спортсмен года» представлены чемпион мира 2015 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпионка мира 2015 года по шахматам Мария Музычук и чемпион мира 2015 года по современному пятиборству Павел Тимощенко.

Лауреатами премии «Новая генерация года» стали основательница благотворительного фонда им. Святого Андрея Лилия Ватсон, актриса Екатерина Кистень и управляющая Fairmont Grand Hotel Kyiv, основательница благотворительного фонда «Выбираем будущее вместе» Елизавета Юрушева.

В то же время на пресс-конференции были объявлены обладатели международных и специальных премий программы «Человек года-2015».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Михаил Резник сообщил, что обладателем международной премии в сфере общественно-политической дейтельности стал президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чубук, в свою очередь, объявил обладателя международной премии в сфере дипломатии. Им стал посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат.

Обладателем «Международной премии в сфере культуры и исскуств» стал итальянский певец Алессандро Сафина, а в премии «За укрепление культурных контактов и духовного сближения народов» – французский музыкант и композитор Дидье Маруани.

Премией «За самоотверженное служение людям» отмечен американский общественный деятель украинского происхождения доктор Зеня Черник.

Специальную премию «За социальный креативный проект года» получил основатель и инвестор проекта «Арт завод Платформа» в Киеве Офер Керцнер.

Обладателем специальной премии «За внедрение инновационных технологий в медицине» стал заслуженный доктор Украины основатель клиники Valikhnovski MD Ростислав Валихновский.

Международной премией «Звездное SOLO» отмечены народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Александр Тиханович.