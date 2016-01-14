Кинолента о Майдане "Зима в огне" вошла в пятёрку номинантов на Оскар

Американская академия киноискусства объявила о перечне картин в жанре документалистики, ставших номинантами на премию Оскар. Из 124 кинолент в число номинантов вошло 5 картин, среди которых «Зима в Огне» (“Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”) – масштабная кинохроника Майдана, созданная объединённой командой кинематографистов Украины (SPN production, Ukrstream.TV), США (Netflix) и Великобритании.

Украинские со-продюсеры картины Лина Клебанова и Галина Садомцева подчёркивают, что картина не столько художественное высказывание или журналистская оценка, - «это позиция гражданского Майдана. Фильм о Достоинстве людей, вышедших на Майдан, именно поэтому в нём нет политиков, и хронология событий воспроизведена через свидетельства гражданских активистов, живые личностные истории.»

Режиссёр картины Евгений Афинеевский родом из России, - последние 15 лет живёт и снимает в Голливуде. «Мы делали картину не только как исторический документ, нам важно было донести эмоциональную, ценностную составляющую, и отрадно, что картину принял западный зритель, зачастую очень далёкий от того, что происходило в Украине.»

Какая из картин-номинантов окажется победителем станет известно на 88й Церемонии вручения премии Оскар, которая пройдёт 28 февраля в Лос Анджелесе.

С 9-го октября – даты выхода картины в сети Netflix её посмотрело более трёх миллионов человек по всему миру. На телеканалах Украины фильм должен появиться весной.



Создание картины:

В основу фильма легли хроникальные материалы снятые во время Майдана, гражданскими телеканалами СПІЛЬНОБАЧЕННЯ и Укрстрим, телеканалом 5, радио Свобода, expressoTV, канал 24, и мн.другими, а также аматорское видео волонтёров и стримеров Майдана. Съёмочная группа переработала более 1500 часов хроники, было взято более 100 интервью с участниками Майдана. Работа над монтажом заняла около полугода.

Украинские со-продюсеры картины:

Галина Садомцева, Лина Клебанова SPN production

Юрий Иванишин, Павел Пелешко, Константин Игнатчук (Ukrstream.TV)

Фестивальная история:

В сентябре «Зима в огне» была представлена на Венецианском кинофестивале, получила приз кинофестиваля в Торонто, крайне эмоциональную оценку ряда американских кинофорумов.

Презентация картины в Украине прошла 21 ноября 2015. На показе присутствовали родные героев Небесной сотни, представители дипломатических миссий, Президент Украины. Режиссёру картины был вручён памятный знак - Крест Ивана Мазепы.