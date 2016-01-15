Полноценная зона свободной торговли с ЕС будет способствовать росту конкурентных преимуществ украинского производства – Украинская зерновая ассоциация

Киев. 15 января. УНИАН. Полноценная зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которая заработала с 1 января 2016 года, будет стимулировать отечественных производителей наращивать свои конкурентные преимущества.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Наш производитель должен конкурировать, а наше население должно иметь выбор», - сказал Клименко, отметив, что отмена нашей страной тарифных барьеров для европейских производителей предоставит украинцам более широкий выбор продовольственных товаров.

По прогнозу присутствовавшего на пресс-конференции политолога Вадима Карасева, развитие торговых отношений с ЕС станет фокусом внимания аграрного сектора в 2016 году.

«Я думаю, что 2016 год для нашей экономики и особенно для аграрного сектора будет проходить под знаком необходимости качественного и количественного эффективного освоения возможностей в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом», - сказал Карасев.

Вместе с тем, политолог сообщил, что ожидает дальнейшего снижения курса гривни по отношению к доллару, что приведет к удорожанию импортной продукции для украинского потребителя. По словам Карасева, это подтолкнет производителей к насыщению внутреннего рынка украинским продовольствием.

Кроме того, отметил политолог, цены на мировом рынке зерновых будут падать, и в таких условиях производителям необходимо концентрироваться на экспорте продукции переработки.

«Чтобы аграрный сектор находился всегда в кондиционном состоянии и не терял доходы, необходимо работать по другим направлениям (в отличие от экспорта сырьевой сельхозпродукции – УНИАН) - по переработке», - сказал Карасев.

В свою очередь глава УЗА отметил, что наращивание экспорта товаров переработки возможно при условии формирования мощного внутреннего рынка.

«До тех пор, пока мы на внутреннем рынке не будем иметь украинца с деньгами, никакая перерабатывающая промышленность у нас в Украине развиваться не будет», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 января 2016 года. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

На страны Евросоюза приходится порядка 26% украинского аграрного экспорта.