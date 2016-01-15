Государственная зерновая корпорация начнет в этом году трехлетнюю программу модернизации элеваторов

Киев. 15 января. УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) начнет в этом году программу модернизации элеваторов, которая будет длиться три-четыре года и потребует инвестиций в размере 150 млн долл., сообщил на пресс-конференции в УНИАН исполняющий обязанности председателя правления ГПЗКУ Борис Приходько.

«Мы будем менять наиболее необходимые вещи, которые должны нас поднять до уровня рынка. Мы думаем, что в этом году будет (потрачено – УНИАН) порядка 30 млн долл. На протяжении трех-четырех лет, я думаю, что это будет порядка 150 млн долл.», - сказал Приходько.

По его словам, корпорация пока не рассматривает возможности строительства новых элеваторов. Проект по модернизации существующих 54 линейных зернохранилищ предполагает прежде всего увеличение скорости приема зерна. Мощности элеваторов останутся на прежнем уровне – 3,4 млн тонн.

Приходько также сообщил, что с начала текущего маркетингового года, который начался в июле, ГПЗКУ приняла на линейные элеваторы почти 2 млн тонн зерна, в основном пшеницы и кукурузы.

«К сожалению, загруженность наших предприятий желает быть лучшей - всего лишь 55%», - сказал руководитель ГПЗКУ, отметив, что модернизация элеваторов поможет решить эту проблему, что в свою очередь сократит расходы на хранение зерна.

Приходько также сообщил, что ГПЗКУ начала внедрять системы количественно-качественного учета движения зерна (ККУ), которая в полной мере заработает к следующему маркетинговому году. По словам главы корпорации, такой учет минимизирует риски злоупотреблений своим положением со стороны менеджеров компании.

«Таким образом мы стараемся развивать лояльность клиентов к нашему предприятию, устанавливая более современное и качественное оборудование и, в том числе, систему учета, которая не позволит нашим руководителям каким-то образом на этом рынке злоупотреблять», - подчеркнул Приходько.

Глава ГПЗКУ также отметил, что в целях предупреждения злоупотреблений компания ужесточила подбор новых кадров и критерии оценки деятельности сотрудников. По результатам оценки ГПЗКУ заключает трехлетние контракты с наиболее успешными менеджерами и увольняет тех, кто показывает отрицательные результаты работы.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство ГПЗКУ озвучивало план принять на хранение в этом маркетинговом году 3,2 млн тонн зерновых.

По итогам 2014-2015 маркетингового года на заготовительные филиалы ГПЗКУ поступило 2,2 млн тонн зерна. Из них пшеницы – 945,8 тыс. тонн, ржи – 57,9 тыс. тонн, ячменя – 222,7 тыс. тонн, рапса – 66,9 тыс. тонн, сои – 65,5 тыс. тонн, подсолнечника – 208,4 тыс. тонн, кукурузы – 647,1 тыс. тонн, других зерновых – 29,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.