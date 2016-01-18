Предприниматели призвали власти не демонтировать МАФы до официальных выводов расследования пожара на станции метро "Дружбы народов"
Киев. 18 января. УНИАН. Владельцы расположенных на территории Киевского метрополитена малых архитектурных форм (киосков) выступают за проведение объективного и прозрачного расследования по факту возгорания МАФа на станции метро «Дружбы народов» и призывают не демонтировать киоски до официальных выводов расследования данного инцидента правоохранительными органами.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил участник ассоциации «Владельцы малых архитектурных форм в метрополитене», глава профсоюза предпринимателей Киева Сергей Евтушенко.
«Наши основные требования, которые мы бы хотели подчеркнуть, - это, прежде всего, провести объективное и открытое расследование при участии предпринимателей метрополитена по поводу поджога киоска на станции метро «Дружбы народов». Второе требование - это обязательно активное участие всех сторон конфликта в недавно созданной комиссии депутатов Киевского горсовета, в том числе пожарников, представителей метрополитена, Министерства инфраструктуры, и до официальных выводов этой комиссии не предпринимать никакие действия по поводу демонтажа киосков, что обязательно приведет к разжиганию конфликта и, не дай Бог, очередным столкновениям», - сказал Евтушенко.
Он призвал министра инфраструктуры Андрея Пивоварского обратить внимание на данную проблему и встретиться с предпринимателями столичного метрополитена для разрешения этого конфликта.
По словам Евтушенко, общие отчисления в городской бюджет Киева от владельцев МАФов составляют около 30 млн грн в год, что в условиях убыточности метрополитена может быть существенной финансовой помощью для предприятия.
В свою очередь присутствующая на пресс-конференции предприниматель Наталья Головаха отвергла обвинения властей в том, что на станции киевского метро «Дружбы народов» возгорание произошло в незаконно размещенном МАФе, который не соответствовал нормам пожарной безопасности. Она подчеркнула, что предпринимательская деятельность на территории метрополитена соответствует всем требованиям техники безопасности.
«Мы инициировали совместную с депутатами Киевсовета комиссию, которой предоставили ряд документов, доказывающих законность наших киосков в метрополитене и отсутствие угроз с нашей стороны для пассажиров метро… При принятии киоска были подписаны акты ввода в эксплуатацию пожарниками метрополитена, после чего было выдано пожарное разрешение на начало работ", - отметила Головаха.
По словам присутствовавшего на пресс-конференции предпринимателя Сергея Артеменко, с 1 апреля 2015 года метрополитен отключил от электроэнергии 80% киосков, расположенных на территории столичного метро, в том числе пожарную сигнализацию.
"Звучали обвинения, что киоск незаконно подключили к электросети метрополитена. Также поступали по телефону угрозы нашему предпринимателю, хозяину киоска, чтобы он разобрал свой киоск. Все это звенья одной цепи - желания властей и метрополитена выгнать предпринимателей, которые работают больше 20 лет на территории метрополитена и вместо них поставить инвестора, а такие схемы у нас связаны с коррупцией", - подчеркнул Артеменко.
Предприниматели выразили надежду на конструктивный диалог со столичными властями в вопросе урегулирования предпринимательской деятельности на территории столичной подземки.
Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2014 года мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в столице останутся только законно установленные и нужные киевлянам МАФы. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов. Сейчас их количество оценивается примерно в 20 тыс.
По итогам ревизии столичных властей в столичном метро было установлено, что более 60% объектов аренды не соответствуют нормам пожарной безопасности. С 1 апреля 2015 года метрополитен начал отключать от электроснабжения и демонтировать все объекты в переходах метро, которые нарушают нормы безопасности и правила эвакуации пассажиров.
В тоже время, предприниматели метрополитена заявляли, что руководство «Киевметрополитена» применяет незаконные методы для ликвидации МАФов на территории столичной подземки с целью дальнейшей замены их владельцев недобросовестными бизнесменами.
13 января станция киевского метрополитена "Дружбы народов" несколько часов была закрыта из-за пожара, который произошел в одном из МАФов, расположенных на станции у турникетов.
В Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на станции метро «Дружбы народов». Кроме того, в связи с этим событием зарегистрировано еще одно уголовное производство, а именно: по факту возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками КП «Киевский метрополитен».