Образовательная компания GoIT при поддержке ООН с 1 февраля запустит проект по обучению переселенцев IT-специальностям

Киев. 19 января. УНИАН. Образовательная компания GoIT с целью развития образования в сфере информационных технологий в Украине при поддержке ООН намерена с 1 февраля этого года запустить проект по бесплатному обучению внутренне перемещенных лиц специальностям в IT-секторе.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщила эксперт Проекта Программы Развития ООН “Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине”, в рамках которого реализуется эта программа, Александра Целищева.

"IT-сфера стремительно развивается и требует все больше специалистов, при этом получить базовый уровень подготовки, чтобы начать карьеру, реально за пару месяцев. Именно поэтому переквалификация в сфере IT стала приоритетной деятельностью нашего проекта. Благодаря программе уже весной переселенцы смогут получить новую высокооплачиваемую работу», - сообщила Целищева.

По ее словам, этот проект реализуется при финансовой поддержке правительства Японии, стоимость обучения по программе переквалификации переселенцев в IT-сфере на одного человека составляет от 300 до 1 тыс. долл.

Она также добавила, что исполнителем учебной программы является образовательная компания GoIT, специализирующая на обучении IT-специалистов.

По словам присутствующего на мероприятии СЕО и соучредителя образовательной компании GoIT Андрея Пивоварова, в рамках этого проекта будут бесплатно переквалифицированы 240 переселенцев, из них 160 человек будут обучаться в формате онлайн, 50 человек будут обучаться в Харькове, 30 – в Запорожье.

Он сообщил, что заявки на обучение можно подавать до 25 января 2016 года, на данный момент подали заявки порядка 2 тыс. человек, из них 1400 уже прошли тестирование, после чего будет проведено собеседование и принято решение о зачислении на курсы

По его словам, продолжительность обучения - четыре месяца, а по завершении программы наиболее успешные участники будут рекомендованы на работу ведущим украинским IT- компаниям.

По словам присутствующего на мероприятии заместителя главы Администрации президента Украины, экс-гендиректора «Microsoft Украина» Дмитрия Шимкива, Европа нуждается в 900 тыс. квалифицированных специалистов в сфере IT, а украинские специалисты очень востребованы за рубежом.

«Интеллектуальный потенциал Украины чрезвычайный. Несмотря на всю сложность экономической ситуации украинская инновационная IT-отрасль движется вперед, и мы слышим все больше историй, когда международные инвесторы рассматривают украинские стартапы и украинский IT-бизнес как перспективную глобальную инвестицию», - подчеркнул Шимкив.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, на 18 января на учете находятся около 1,7 млн внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

Согласно докладу «Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015», составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 81-е место). При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, который характеризует уровень развития ИКТ в 143 странах мира.

По мнению ряда экспертов рынка информационных технологий, основной угрозой развитию украинской сферы информационных технологий является отток квалифицированных кадров за границу из-за нестабильной ситуации в Украине, что влияет на темпы роста IT-сектора.