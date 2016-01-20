Эксперт прогнозирует рост цен на столичное жилье до 30% в гривне в 2016 году

Киев. 20 января. УНИАН. Цена новой столичной недвижимости в 2016 году может вырасти на 25-30% в гривне в связи с ростом курса иностранной валюты и низким спросом покупателей, такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН старший аналитик департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

«Я думаю, что если будет наблюдаться такой рост валюты, как в 2015 году, то (в 2016 году – УНИАН) рост составит порядка 25-30%», - отметил он.

При этом эксперт добавил, что в валюте цена может незначительно снизиться, так как большинство доходов граждан остается в гривне.

Представляя анализ цен на столичное жилье на первичном рынке в 2015 году, эксперт отметил, что из-за девальвации национальной валюты цена в гривне выросла на 31,3% - до 22,7 тыс. грн/кв. м, в долларах цена снизилась на 11,5% - до 945 долл./кв. м.

«Традиционно вторичный рынок недвижимости привязан к иностранной валюте. Низкий спрос на жилье на вторичном рынке привел к снижению цен за год на 15,5% - до 1,48 тыс. долл./кв. м. Наиболее дорогим районом Киева является Печерский, а дешевым - Деснянский», - добавил Олейник.

Также он отметил, что основным инструментом финансирования на рынке недвижимости являются сбережения граждан, а ипотечное кредитование находится на низком уровне, что ограничивает спрос граждан на жилье на ранних этапах застройки. В связи с этим застройщики внедряют разнообразные дисконтные программы для реализации жилья.

Как сообщал УНИАН, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего в 2014 году гривневые цены на столичной «первичке» выросли примерно на 68%.

В первом полугодии 2015 года средняя стоимость 1 кв. м жилья класса «комфорт» на первичном рынке недвижимости столицы выросла на 15,9%, до 22,239 тыс. грн, «бизнес» – на 24,9%, до 32,599 тыс. грн и «премиум» – на 12,9%, до 51,131 тыс. грн.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров, в том числе ТРЦ «Оcean Plaza», «Пирамида», «Комод» (все Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков), «Global. UA (Житомир).