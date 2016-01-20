Председатель фракции "Самопомич" в Киевсовете подчеркивает необходимость расширения полномочий столичных райсоветов

Киев. 20 января. УНИАН. Председатель фракции “Объединения “Самопомич” в Киевском городском совете Сергей Гусовский подчеркивает необходимость расширения полномочий районных советов в столице.

На пресс-конференции в УНИАН он сообщил, что в декабре 2015 года в Киевсовете зарегистрирован проект решения о расширении полномочий районных советов в городе.

По словам Гусовского, проектом предусматривается «предоставить полный спектр полномочий для районных советов с тем, чтобы они выполняли функции, касающиеся бюджетов районов, наполнения бюджетов и использования средств из них, эффективного управления имуществом в районах, в том числе коммунальным, а также касающиеся развития парковочного бизнеса».

Гусовский подчеркнул, что после выборов 27 марта 2016 года, когда будут избраны депутаты столичных районных советов, можно будет говорить о сокращении количества депутатов Киевского городского совета.

“Когда мы изберем 462 депутата районного уровня, то тогда можно будет говорить о том, чтобы сокращать количество депутатов городского совета, — со 120 до 80”, - сказал Гусовский.

Депутат Киевского городского совета Юрий Вахель (фракция “Самопомич”) отметил, что деятельность районных советов в столице позволит привлечь к управлению Киевом гражданское общество, экспертов, активных граждан.

По его словам, несмотря на высказывания некоторых экспертов по поводу неготовности общества избирать депутатов районных советов, это не соответствует действительности.

“У нас есть достаточное количество активистов, которые готовы заниматься делами районов, в том числе и в районных советах”, - отметил Вахель.

Председатель Киевского городского отделения партии «Объединение «Самопомич» Максим Гапчук отметил, что “депутаты с расширенными функциями будут иметь больше возможностей контролировать эффективность как распоряжения имуществом, которое находится в районах, так и бюджетами районов”.

Он сообщил, что на выборах райсоветов в марте от партии будут баллотироваться 462 кандидата.

Народный депутат Украины Павел Костенко (фракция “Самопомич”) подчеркнул, что в Украине должна проходить настоящая децентрализация власти, в частности, путем передачи функций советам, которые являются ближайшими к людям, проживающими на этих территориях.