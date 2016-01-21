Общественные организации в начале февраля планируют внести в парламент проект налогового кодекса, снижающий нагрузку на бизнес

Киев. 21 января. УНИАН. Общественные организации в начале февраля планируют вынести на рассмотрение парламента проект налогового кодекса, существенно снижающий нагрузку на бизнес.

Соответствующий законопроект “О достойных налогах” был презентован на пресс-конференции в УНИАН.

“Я веду переговоры с депутатами, которые фактически не голосовали за правительственные изменения в налоговый кодекс. Есть целые фракции и отдельные депутаты, которые не голосовали ни за бюджет, ни за изменения в налоговый кодекс, они готовы подписаться и подать этот законопроект. Я надеюсь, что в первых числах февраля он будет уже находиться в Верховной Раде”, - сказал соавтор законопроекта, представитель гражданской организации “Автомайдан Киев” Дмитрий Карп.

По словам представителя организации “Движение бизнеса Украины” Андрея Гарната, законодательная инициатива предлагает уникальные возможности для предпринимателей.

В частности, документ предусматривает снижение нагрузки на фонд оплаты труда и ставок налогов (НДФЛ - 10%, ЕСВ - 10%, НДС - 15%, налог на прибыль - 15%), персональную ответственность должностных лиц контролирующих органов, отмену электронных НДС-счетов, применение модели налогообложения распределенной прибыли, а также создание единого реестра заявлений на бюджетное возмещение.

При этом вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дороговоз отметила, что принятие законопроекта уменьшит доходы бюджета на 127 млрд грн, однако эти средства будут компенсированы за счет детенизации экономики.

“За счет детенизации экономики будут компенсированы 110 млрд грн. Оставшиеся 17 млрд грн обеспечит экономический рост”, - сказала она.

По мнению юриста, эксперта по хозяйственному и криминальному праву Александра Оленченко, административное давление на предпринимателей и коррупционные схемы в налоговой службе существуют из-за фактического отсутствия персональной ответственности должностных лиц.

“Предложенный законопроект предусматривает персональную ответственность должностных лиц, запрет неналогооблагаемых операций с Кипром и другими офшорными юрисдикциями, а также замену в криминальном законодательстве термина “уклонение от уплаты налогов” термином “разворовывание общественных фондов” с четким определением момента перехода права собственности на средства, предназначенные для оплаты налоговых обязательств”, - отметил юрист.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

Разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

Есть изменения в акцизной политике в отношении табака, спирта и топлива. В частности, в законопроекте предлагалось повысить акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Эта норма была утверждена. Кроме того, Кабмин наделили правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

С 1 февраля 2016 года будут введены два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62731