Житомирские активисты обвиняют в бездействии полицейских, в присутствии которых сельский голова получил взятку

Киев. 21 января. УНИАН. Житомирские активисты обвиняют в бездействии четырех полицейских, в присутствии которых сельский голова поселка Турбовка Попельнянского района получил взятку от местной жительницы, незаконно обвинив ее в краже государственного имущества.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель общественной организации "Свідомі" Олег Петровец, продемонстрировав журналистам соответствующее видео события, которое сняли активисты.

"Из этой видеозаписи четко видны противоправные действия сотрудников полиции и сельского головы, но виновные к ответственности до сих пор не привлечены, хотя мы подали соответствующее обращение в органы прокуратуры", - сказал Петровец.

По его словам, поселковый голова обвинил местную жительницу - директора сельского клуба - в краже 10 секций батарей отопления, но вместо обращения в милицию для проведения расследования потребовал от нее 4 тыс. грн взятки.

"Мы не выгораживает и не обвиняем гражданку, которая обратилась к активистам за помощью. Сегодня наше внимание акцентировано на том, что чиновник устроил самосуд, а полиция этому способствовала. И надеемся, что соответствующие компетентные органы дадут надлежащую оценку действиям этих людей и не позволят им избежать ответственности", - отметил Петровец.