Общественные активисты Мариуполя и Донецка призывают парламент не принимать изменения в Конституцию в части децентрализации

Киев. 22 января. УНИАН. Донецкий активист, независимый журналист-расследователь Артем Фурманюк, глава ГО «Мариупольская дружина» Виктория Придущенко и участник ГО «Мариупольская дружина» Ярослав Кравченко призывают Верховную Раду не принимать изменения в Конституцию в части децентрализации.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, Фурманюк считает, что «если депутаты сейчас примут изменения в Конституцию с так называемым «особым статусом» это будет означать, что донецкие элиты вернут себе эти территории в разряд своих безраздельных вотчин. То, что они всегда были фактическими собственниками и хозяевами этих территорий будет оформлено на законном уровне».

Он отмечает, что впоследствии будут узаконены «так называемая народная милиция, которая будет состоять из тех сепаратистов, которые убивали наших ребят и которым по особому статусу обещают амнистию».

«То есть донецкие элиты сохранят экономическое влияние, а Путин сохранит политическое влияние на Украину и через Донбасс, через этот конфликт, который по факту будет только заморожен и будет получать возможность непрестанно шантажировать Украину», - убежден активист.

В свою очередь глава ГО «Мариупольская дружина» Виктория Придущенко говорит о том, что «у нас в Мариуполе проводится скрытая антиукраинская пропаганда, преследуются украинские патриоты, процветает бытовой сепаратизм».

«Сейчас снова начались призывы к «ДНР», восхваление Путина, сепаратисты поднимают голову. Реваншисты с помощью изменений в Конституцию попробуют легализовать эти так называемые «ДНР» и «ЛНР»», - акцентировала Придущенко.

Участник ГО «Мариупольская Дружина» Кравченко считает, что в Украине существуют реальные угрозы независимости, территориальной целостности и государственности. «Принятие антигосударственных законов и решений, тотальная коррупция, криминальное срастание законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, непосредственное участие в уголовных схемах силовых структур могут привести к полному краху проекта Украина», - уверен активист.