Народный депутат Украины призывает Генпрокуратуру расследовать соучастие судьи и правоохранительных органов в рейдерском захвате агропредприятия "Ассоциация "Пивденна"

Киев. 22 января. УНИАН. Народный депутат Украины Георгий Логвинский призывает Генеральную прокуратуру расследовать соучастие судьи и правоохранительных органов в рейдерском захвате кировоградского агропредприятия «Ассоциация «Пивденна», в результате которого со складов компании в неизвестном направлении было вывезено более 4 тыс. тонн продукции.

«Мною подготовлены заявления антикоррупционному прокурору, заместителю Генерального прокурора Украины господину Холодницкому с целью немедленного открытия уголовного производства в отношении судьи, исполнительной службы, сотрудников полиции, которые непосредственно являются соучастниками преступления, по статьям 187 (разбой), 191 (завладение имуществом) Уголовного кодекса, а также по статье 365 (нарушение Уголовного кодекса должностными лицами)», - рассказал Логвинский на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 4 января 2015 года около 50 вооруженных людей в масках вместе с государственным исполнителем проникли на территорию «Ассоциации «Пивденна» и за следующие 5 дней вывезли более 4 тыс. тонн зерновых и посадочный материал. Общая сумма нанесенного компании ущерба оценивается в 40 млн грн. При этом Логвинский сообщил, что полиция игнорировала обращения сотрудников предприятия. По словам депутата, вывоз продукции со складов предприятия осуществлялся на основании решения одесского суда по иску компании «Новотект-Инфо», которой «Ассоциация «Пивденна» якобы задолжала 21 млн грн.

Присутствовавшая на пресс-конференции заместитель директора «Ассоциации «Пивденна» Анна Рыбальченко сообщила, что ее компания никогда не сотрудничала с истцом.

«Ни с какими «Новотектами» мы никогда не сотрудничали и никогда не слышали о таком предприятии», - сказала Рыбальченко, отметив, что решение суда вынесено на основании поддельных документов. «Это наглая фальсификация документов. На основе поддельных документов вынесено решение», - заявила она.

Рыбальченко также сообщила, что по факту завладения имуществом и бездействия полиции сотрудники предприятия обратились в правоохранительные органы.

«На данный момент открыты криминальные дела по этим заявлениям. Особой активностью местные правоохранительные органы не отличаются», - отметила она.

Представитель компании Гоча Мдзинарашвили, который также принимал участие в пресс-конференции, сообщил, что указанного в документах исполнительной службы складского помещения, куда якобы вывозилось зерно с «Ассоциации «Пивденна», на самом деле не существует.

«Мы поехали, посмотрели по указанному адресу этот склад. Никакого склада там не существует», - сказал Мдзинарашвили.

Замдиректора «Ассоциации «Пивденна» отметила, что в Кировоградской области это уже не первый случай рейдерского захвата агропредприятия на основании сомнительного решения суда, поэтому сельхозпредприятия области очень надеются на объективное следствие.

Справка УНИАН. «Ассоциация «Пивденна» обрабатывает более 3 тыс. га в Кировоградской области. С 1996 года компания специализируется на растениеводстве, в частности выращивании сои, подсолнечника и кукурузы.