Председателем политсовета "УКРОПа" вместо Корбана временно избран Борисенко

Киев. 23 января. УНИАН. Председателем политического совета партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» во время сегодняшнего заседания политсовета вместо Геннадия Корбана был избран председатель секретариата партии Денис Борисенко.

Об этом председатель Волынского областного совета, член президиума политсовета партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Игорь Палица сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня было предложено и поддержано всеми членами политсовета решение временно, на время политического заключения Геннадия Корбана, на период невозможности им технически выполнять функции и обязанности председателя политсовета, избрать председателем политсовета Борисенко Дениса, который является главой секретариата, для того, чтобы он мог технически выполнять функции, чтобы партия работала, чтобы сдавать все отчеты, чтобы провести запланированный на 12 февраля съезд, где мы будем выдвигать кандидатов на выборы, которые состоятся 27 марта», - сообщил Палица.

Он также отметил, что после того, как Корбан докажет свою невиновность, он снова вернется к исполнению обязанностей председателя политсовета.

«После того как Геннадий Олегович докажет свою невиновность, и я очень на это надеюсь, и докажет, что политические репрессии в нашей стране существуют, и их надо прекращать, он вернется к нам, и сможет полностью технически выполнять все свои функции. Будет собран политсовет, и все будет возвращено на свои места. Поэтому хочу сказать всем, кто думает, что, арестовав Корбана, они полностью парализуют работу партии «УКРОП», - это не удастся, и партия будет работать», - подчеркнул Палица.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.

15 января Корбана выписали из Института им. Амосова и перевели в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

22 января Апелляционный суд Киева перенес на 25 января рассмотрение жалобы на решение Днепровского райсуда о содержании Корбана под стражей.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62794