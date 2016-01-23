Мэр Днепропетровска объяснил, что представительница "Оппоблока" будет муниципальным омбудсменом и не будет руководить хозяйством

Киев. 23 января. УНИАН. Мэр Днепропетровска, член президиума политсовета партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Борис Филатов объяснил, что руководитель Днепропетровской городской организации партии «Оппозиционный блок» Светлана Епифанцева, которой он предложил пост заместителя, будет муниципальным омбудсменом и не будет руководить городским хозяйством.

Об этом Филатов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по результатам заседания политсовета «УКРОПа».

Он отметил, что во время сегодняшнего заседания политсовета продолжалась довольно широкая дискуссия вокруг вопроса о назначении Епифанцевой.

«Мы однозначно сошлись на том, что партия ни в коем случае не изменяет задекларированному принципу - никаких политических блокировок с «Оппозиционным блоком» в никаких советах. Однако то, что произошло с Епифанцевой, - не политическое блокирование, а не более чем кадровое назначение.

Хотел бы сконцентрировать ваше внимание на том, что Епифанцевой предложена должность муниципального омбудсмена. Поскольку электоральные симпатии в Днепропетровске распределились так, что половина тергромады проголосовала за «Оппозиционный блок», то, пользуясь абсолютно нормальной европейской практикой, ей была предложена контрольная функция», - сказал Филатов.

Он подчеркнул, что Епифанцева не будет иметь полномочий по управлению городским хозяйством.

«На политическом совете мне однозначно было указано на то, что неприемлема передача ей никаких исполнительных функций. Она должна находиться на посту городского омбудсмена и заниматься контролем над властью... Никаких исполнительных функций она не будет осуществлять. В том числе и допуска к материальным ценностям или вещам, связанным с управлением городским хозяйством», - подчеркнул мэр Днепропетровска.

Напомним, 12 января на своей странице в Facebook Филатов написал, что решил назначить одним из своих заместителей руководителя Днепропетровской городской организации "Оппозиционного блока" Епифанцеву.

"На днях я принял решение, от которого у многих встанут дыбом волосы. Я самостоятельно обратился к Светлане Епифанцевой с предложением стать моим заместителем... Руководителю городской организации "Оппоблока". Моему основному конкуренту на 27-м округе на выборах в Верховную Раду... "Правую руку "Вилкула", - написал Филатов.