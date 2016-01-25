Для Порошенко в феврале решающими будут вопросы конституционной реформы и урегулирования конфликта на Донбассе - эксперты

Киев. 25 января. УНИАН. Для президента Украины Петра Порошенко в феврале этого года решающими будут два ключевых вопроса: конституционная реформа и урегулирования российско-украинского военного конфликта.

Об этом директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала и его заместитель Алексей Голобуцкий заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Индекс моделируемой политической активности - февраль 2016: топ-20 Украина».

По мнению экспертов, в обоих этих процессах роль президента будет решающей. Они считают, что следствием конституционной реформы может стать или существенное усиление позиций Порошенко, если удастся аккумулировать 300 депутатов, или ситуация будет доведена до развала большинства и роспуска парламента.

«В этом случае формат большинства будет зависеть от избирательной системы. Но для Порошенко это также будет существенным испытанием и источником рисков для стабильного президентства», - отмечается в обнародованном индексе моделирования политической активности (ИМПА).

На втором месте в рейтинге политиков с высоким ИМПА - председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. Эксперты отмечают, что на февраль приходится решение существенных проблем, накопленных за 2015 год.

«Важно, что их решение перенесено непосредственно в стены парламента. С этим связана важная роль спикера в законодательном процессе», - отмечается в ИМПА.

Среди таких вопросов - конституционные изменения в части децентрализации власти и предоставление особого статуса так называемым «ДНР» и «ЛНР», судебная реформа, которая предусматривает внесение изменений в Конституцию, принятие изменений в Налоговый кодекс и госбюджет, сохранение или переформатирование парламентского большинства, кадровые изменения в составе Кабинета министров и отставка всей правительственной команды.

«Надо учесть, что парламент традиционно остается местом снятия политической и социальной напряженности, а потому от умения спикера снять наиболее спорные и острые моменты зависит судьба и большинства, и правительства, и в целом действующего состава Верховной Рады», - отмечается в ИМПА.

На третьем месте - премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Эксперты отметили, что для Яценюка вопросы переформатирования правительства крайне важны.

«Он сложно закончил 2015 год: публичный конфликт с Михеилом Саакашвили, инцидент с Олегом Барной. Его политическая сила потеряла какую-либо популярность, и де-факто после местных выборов 2015 года сошла с электоральной арены, поэтому для действующего премьер-министра начало 2016 года будет не менее сложным», - отмечается в ИМПА.

Эксперты считают, что вопрос отставки Яценюка останется актуальным.

«Сами правительственные перетасовки важны для Яценюка по двум причинам: во-первых, правительственные перестановки могут серьезно перессорить парламентское большинство и привести к правительственному кризису. Во-вторых, для Яценюка важно сохранить за ближайшими своими соратниками - Арсеном Аваковым и Павлом Петренко ключевые министерские должности, чтобы окончательно не превратиться в «свадебного генерала», - отмечается в ИМПА.

Эксперты отметили, что отставка Яценюка приведет к политизации образа премьер-министра.

Четвертое место в рейтинге политиков с высоким ИМПА занимает председатель Одесской областной государственной администрации Саакашвили. По мнению экспертов, рост его активности связан с желанием создать на базе Антикоррупционного форума новую политическую силу.

«Проект запускается под досрочные парламентские выборы, массированно по областям формируются инициативные группы», - указано в ИМПА.

Пятое место в рейтинге политиков с высоким ИМПА занимает первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, как один из кандидатов, как отметили эксперты, на должность первого вице-премьер-министра с широкими полномочиями.

«Даже сам факт претендовать на решающую правительственную должность придаст Ковальчуку дополнительной публичности и сопутствующей пиар-активности», - отмечается в ИМПА.

По мнению экспертов, Ковальчук имеет два преимущества с точки зрения возможности занять указанную должность: он устраивает президента, а также (с партийно-парламентской точки зрения) не имеет политических амбиций, то есть может устроить и Верховную Раду.

Далее идут министр иностранных дел Павел Климкин, министр внутренних дел Аваков, лидеры фракций «Батькивщина» Юлия Тимошенко, «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.

Во вторую десятку рейтинга моделируемой политической активности вошли: секретарь СНБО Александр Турчинов, глава НБУ Валерия Гонтарева, министр финансов Наталья Яресько, генпрокурор Виктор Шокин, народные депутаты Олег Березюк «Объединение «Самопомич» и Олег Ляшко (Радикальная партия), лидер Гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, председатель НАБУ Артем Сытник, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.