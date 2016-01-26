Украина может использовать опыт Израиля в построении инновационной стартап-экономики - нобелевский лауреат

Киев. 26 января. УНИАН. Украина может использовать опыт Израиля в построении инновационной экономики, базирующейся на стартапах, путем развития технических специальностей и обучения детей науке с самого раннего возраста.

Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии по химии Дан Шехтман на пресс-конференции в УНИАН.

“Для того, чтобы создать технологичное предпринимательское общество, нам нужны молодые специалисты, инженеры и ученые. Это люди, которые открывают стартапы. Сегодня молодые специалисты хотят быть менеджерами, юристами, бухгалтерами. Я ничего не имею против этих профессий, если не учитывать тот факт, что эти люди не открывают стартапы. Для того, чтобы молодые специалисты хотели становиться инженерами и учеными, моя теория следующая: учите их науке в самом раннем возрасте”, - сказал он.

По словам Шехтмана, в Израиле уже успешно функционирует программа по созданию детских садов с научным уклоном, в которых детей знакомят с наукой уже в пятилетнем возрасте.

“Я веду популярную передачу на израильском телевидении, в которой знакомлю шестилетних детей с разными аспектами науки. Теперь я не могу просто гулять в Израиле и не сделать несколько селфи с прохожими. Мне говорят: “Господин Шехтман, если я расскажу, что видела вас и не сфотографировалась, мой ребенок обидится”, - отметил ученый.

Также нобелевский лауреат подчеркнул, что в Израиле функционирует более 5000 стартапов, которые были открыты благодаря выпускникам технических специальностей.

По словам посла Израиля Элиава Белоцерковски, присутствовавшего на пресс-конференции, Украина сейчас находится в сложной ситуации, и Израиль готов поддержать нашу страну как финансово, так и технически и консультативно.

“Наша основная сфера деятельности сейчас - это определить, как Израиль может поделиться своим опытом, чтобы помочь Украине с успехом пройти трудный период в истории”, - сказал он.

При этом заместитель министра образования и науки Максим Стриха, также присутствовавший на пресс-конференции, призвал нобелевского лауреата обратить внимание премьер-министра Украины Арсения Яценюка в рамках запланированной встречи на необходимость повышения качества технического образования.

“Вы должны изложить вашу концепцию премьер-министру”, - подчеркнул Стриха.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу «Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015», составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 81-е место). При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, который характеризует уровень развития ИКТ в 143 странах мира.

Украина и Израиль в конце декабря прошлого года договорились о программе совместного производства в отдельных отраслях машиностроения. Кроме того, Министерство сельского хозяйства Израиля будет обучать украинских аграриев современным технологиям.

Товарооборот между Украиной и Израилем в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом до 800 млн долл., однако это произошло за счет уменьшения импорта израильской продукции в Украину, а украинский экспорт, наоборот, вырос на 4%.

Фото-новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/62828