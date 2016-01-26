Двое из 13 киевских депутатов-мажоритарщиков не имеют общественных приемных - эксперты

Киев. 26 января. УНИАН. Общественная организация «Система народного контроля “Слово и дело”» проанализировала работу депутатов-мажоритарщиков с избирателями, а также работу парламентских комитетов в непленарный период работы Верховной Рады в течение января текущего года и выяснила, что значительное количество народных депутатов не встречались с избирателями, а также не заседали в парламентских комитетах, как это предусмотрено графиком работы Верховной Рады.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт общественной организации Ирина Левицкая.

Она сообщила, что согласно календарному плану с 18 по 22 января депутаты-мажоритарщики должны работать в своих округах с избирателями. По ее словам, каждому депутату-мажоритарщику было направлено письмо с просьбой предоставить план работы с избирателями в округе.

“Из 197 депутатов-мажоритарщиков ответ предоставили только 13. В частности, они сообщили адреса своих общественных приемных и план мероприятий на неделю”, - сообщила Левицкая.

Также она отметила, что проверка работы депутатов-мажоритарщиков Киева выявила, что двое из 13 киевских мажоритарщиков вообще не имеют общественной приемной. Это народные депутаты Евгений Рыбчинский и Виктор Чумак. Что касается остальных 11 депутатов, по словам Левицкой, активисты “Слова и дела” не нашли их на рабочих местах в их приемных.

Кроме того, как отметил политолог Валентин Гладких, оказалось, что своей приемной в 205-м округе не имеет также и депутат-мажоритарщик Сергей Березенко, который относительно недавно был избран в Чернигове народным депутатом.

Также Гладких, говоря об исследовании работы парламентских комитетов в период с 11 по 15 января, отметил, что из 27 комитетов в графике работы было указано только 4. Фактически заседания проводили в этот период 7 комитетов, но подавляющее большинство - 20 - вообще не проводили заседаний, хотя дни с 11 по 15 января указаны как работа народных депутатов в парламентских комитетах.

Подытоживая, Гладких отметил, что законодательство не содержит норм, которые бы позволяли избирателям контролировать работу депутатов во внепленарный период, а также норм, позволяющих привлекать к ответственности депутатов, которые вместо работы в комитетах или встречи с избирателями, занимаются посторонними делами.