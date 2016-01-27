Лишь 14% украинцев замечают у представителей власти политическую волю бороться с коррупцией - исследование

Киев. 27 января. УНИАН. В Украине лишь 14% граждан замечают политическую волю представителей любых властных структур преодолевать коррупцию.

Об этом свидетельствуют результаты социального исследования, которые озвучила заместитель директора Киевского международного института социологии Виктория Захожая на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, несмотря на в целом невысокий уровень доверия к институтам власти и восприятие ее как коррумпированной, население Украины рассматривает эти высшие органы как наиболее ответственные за борьбу с коррупцией. Среди них: президент Украины (60,6% респондентов), Верховная Рада (41,7%) и Кабинет министров (37,7%).

Однако, как сказала социолог, политическую волю представителей любых властных структур преодолевать коррупцию замечают в целом не более 14% населения Украины.

«Наибольшее стремление борьбы с коррупцией гражданам демонстрируют местная власть (13,2%) и президент (12,3%). Среди органов власти наиболее заметной для граждан была антикоррупционная деятельность Люстрационного комитета (слышали об определенных мероприятиях 32%) и президента (32%). Однако наиболее эффективными, по оценкам населения, являются мероприятия средств массовой информации (27%) и общественных организаций (28%)», - сообщила Захожая.

*** Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в координации с «Лейк Ресеч Партнерс» и «Каракоюн Стеретелджиз» в течение июля-октября 2015 года.

Генеральная совокупность – взрослое население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины и Киеве (кроме временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма). Всего было опрошено 10 тыс. человек, в каждой из областей было опрошено около 400 человек, с погрешностью примерно в 5%.