За прошедшие четыре года количество украинцев, которые давали взятки, сократилось на 5% - опрос

Киев. 27 января. УНИАН. Количество украинцев, которые давали взятки, в 2015 году составило 35,6% опрошенных против 40,5% в 2011 году.

Об этом сообщила заместитель директора Киевского международного института социологии Виктория Захожая на пресс-конференции в УНИАН во время презентации результатов общенационального опроса общественного мнения относительно распространенности коррупционных практик в Украине в 2015 году в сравнении с результатами предыдущих волн опроса в 2007-2009, 2011 годах.

По ее словам, реальная доля населения, вовлеченного в коррупционные отношения, за прошедшие четыре года несколько сократилось.

«В 2015 году имели опыт вымогательства взятки, ее добровольного предложения или использования личных связей для достижения собственных целей 70,7% респондентов (в 2011 году таких было 72,4%)», - отметила социолог.

Однако, как заметила представитель КМИС, постоянными остаются лидеры коррупционных практик, где не зафиксировано статистически значимых изменений в уровне взяточничества. С вымогательствами в течение года, предшествовавшего опросу, столкнулись 56,8% опрошенных, и эта доля осталась стабильной с 2011-го года.

Чаще всего с требованием неофициальной платы люди сталкиваются при обращении в государственные медицинские учреждения, контактах с милицией, получении разрешений в органах власти, контактах с ГАИ, в общеобразовательных школах, в высших учебных заведениях.

Также, по данным исследования, реже, по сравнению с 2011 г., вымогают взятку в таких сферах, как прохождение таможенного контроля и оформление таможенных документов, подключение или ремонт коммунальных услуг, призыв на воинскую службу, оформление или получение социальных выплат. В то же время возросла коррупция при получении кредита или займа в государственном учреждении, при обращениях по приватизации, владению и пользованию землей, при обращении в судебную систему и к государственным нотариусам.

«Сами украинцы стали реже давать взятки (35,6% опрошенных в 2015 году против 40,5% в 2011 г.). Чаще всего инициируют коррупционные ситуации граждане при взаимодействии с представителями учреждений среднего образования, государственной медицины и ГАИ», - заявила Захожая.

Также она добавила, что в большинстве сфер предложение неофициальной платы сократилось. Кроме упомянутых трех, стали меньше предлагать взятку во время обращений относительно получения государственного жилья, устройства на работу в государственное учреждение, контактов с представителями высших учебных заведений, налоговых служб, таможни, органами призыва на воинскую службу, милиции и коммунальных услуг.

«Добровольное предложение взяток статистически значимо увеличилась только в одной сфере – получение кредита в государственном учреждении», - резюмировала она.

*** Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в координации с Лейк Ресеч Партнерс и Каракоюн Стеретелджиз течение июля-октября 2015 года.

Генеральная совокупность – взрослое население Украины старше 18 лет во всех областях Украины и городе Киеве (кроме части Донецкой и Луганской области, которая не контролируется Украиной, и Крыма). Всего было опрошено 10 тысяч человек, в каждой области было опрошено около 400 человек, с погрешностью примерно 5%.