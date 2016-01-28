Ассоциация адвокатов обеспокоена системным нарушением их прав, что может стать основной проблемой при проведении реформы правовой системы

Киев. 28 января. УНИАН. Национальная ассоциация адвокатов Украины обеспокоена системным нарушением прав адвокатов и гарантий осуществления их деятельности, что может стать основной проблемой при проведении дальнейших реформ украинской правовой системы.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

«Сегодня проблемой для украинской адвокатуры является позорное, наглое, системное нарушение прав адвокатов и гарантий осуществления нашей деятельности. Если такое явление будет продолжаться, мы, как украинская адвокатура видим в этом абсолютно все основания считать, что это будет основной проблемой для всех дальнейших реформ нашей правовой системы. Нельзя говорить о верховенстве права и о позитивном движении в этом направлении при тех обстоятельствах, которые мы сегодня имеем», - сказал Гвоздий.

Он рассказал, что в 2015 году было 56 обращений адвокатов на нарушения их профессиональных прав, в этом году – уже 11 случаев.

«Обыски, поджоги, убийства, угрозы – все это реальность... Все то, с чем сегодня сталкиваемся в нашей ежедневной работе», - подчеркнул он.

«Большинство обращений, конечно, касаются вмешательства в нашу профессиональную деятельность во время участия адвокатов в процессах. Больше всего нарушений - в уголовных процессах. И в этом мы видим большую вину органов прокуратуры. Мы обращались в каждом случае, когда к нам обращался адвокат о нарушении его прав, в Генпрокуратуру, местные прокуратуры, реакция хотя время от времени и есть, но она неэффективна и не свидетельствует, что органы прокуратуры на высшем уровне предпринимают меры, чтобы бороться с таким явлением как нарушение наших прав и законных гарантий», - добавил он.

«Поэтому сегодня мы хотели бы заявить обществу, что Национальная ассоциация глубоко обеспокоена ситуацией, которая сложилась вокруг защиты наших прав, мы заявляем, что мы будем проводить в этом направлении чрезвычайно жесткие действия. В международном информационном пространстве, если нас не слышат в Украине, мы будем говорить это громко на международной арене», - заявил Гвоздий.