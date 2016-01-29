В Киеве 30 января состоится второй съезд ОО "Народное собрание Украины" - Маломуж

Киев. 29 января. УНИАН. В Киеве 30 января состоится второй съезд общественной организации "Народное собрание Украины", участники которого потребуют от президента и премьер-министра ответов относительно решения вопроса территориальной целостности страны, войны на востоке, преодоления экономического кризиса и завышенных тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель высшего совета «Народного собрания Украины» Николай Маломуж.

Он отметил, что на первом съезде эти вопросы были поставлены перед руководителями государства, были направлены запросы, на которые реакцией стали отписки.

"Нам пришло около 18 писем, и в каждом якобы обоснования... а по большому счету - это были отписки. Поэтому мы пригласили и премьер-министра, и президента завтра на нашем собрании отчитаться персонально, а не отправлять "уполномоченных людей", которые ни за что не отвечают", - подчеркнул Маломуж.

По его словам, "если же этого не произойдет, то уже завтра мы поставим вопрос об ответственности руководителей государства: из каждой области в Киев приедут по 250-300 тысяч человек, чтобы конституционным путем добиваться отставки руководителей государства». «У нас есть им замена. Это специалисты высокого уровня с командами, программами и видением развития Украины", - отметил Маломуж.