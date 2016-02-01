Киев. 1 января. УНИАН. Эксперты обвиняют табачные корпорации в продвижении курения среди женщин в Украине, где, согласно декабрьскому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), ежедневно курят только 9% женщин, сообщила на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Вы будете наблюдать, как результаты этого исследования будут использовать собственники этих (табачных - УНИАН) компаний. Они будут считать, что в Украине еще слишком мало курит женщин, - сказала Богомолец. - Точкой влияния на Украину (вы увидите и рекламную продукцию) будут женщины. А женщины - это носители генофонда страны, это будущие матери».

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель Украинского центра контроля над табаком общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский сообщил, что, согласно исследованию КМИС, в Украине курит 24% населения.

«В среднем 24% населения являются ежедневными курильщиками: 42% среди мужчин и 9% среди женщин. В среднем женщины выкуривают 12 сигарет в день, мужчины – 17 сигарет в день», - сказал Скипальский, отметив, что украинские женщины курят меньше, чем европейские.

Эксперт сообщил, что в мае 2015 года в парламент был внесен антитабачный законопроект №2820. Его принятие, по словам Скипальского, изменит пачку сигарет, увеличив предупреждающие о вреде курения рисунки, урегулирует использование, производство и продажу электронных сигарет и травяных смесей для курения, а также запретит вкусовые добавки, чем сделает курение менее привлекательным для женщин и молодежи.

Вместе с тем Скипальский отметил, что упомянутая инициатива депутатов и общественников встречает сопротивление.

«Некоторые министерства выступают против этой инициативы, например, Минагропрод; имеет замечания Минюст», - сказал Скипальский.

«Налоговый комитет тоже тормозит принятие, и они против внедрения любого регулирования в сфере табачных изделий. Поэтому мы увидим много заявлений. Такая борьба всегда сопровождается детективными историями и скандалами. Надеюсь, мы этого избежим», - подчеркнул эксперт.

По словам Богомолец, депутаты, которые противодействуют упомянутой законодательной инициативе по борьбе с курением, аргументируют свою позицию тем, что сокращение продаж табачных изделий приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет.

«Мы понимаем, что идет борьба за каждую копейку, и понимаем, что если эти компании не заплатят налоги, как аргументируют некоторые депутаты Верховной Рады, нам не будет чем выплатить пенсии. Аргументы каким образом пробовать затмевать пространство и обманывать людей, всегда есть, вместо того, чтобы развивать собственное производство, давать возможность развиваться малому и среднему бизнесу, а людям давать возможность ездить на велосипеде, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и рожать здоровых украинцев», - сказала нардеп.

Ранее общественные активисты уже заявляли о противодействии со стороны табачных корпораций и налогового комитета парламента в продвижении законопроекта №2820.

Справка УНИАН. Законопроект №2820 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от неблагоприятного влияния табака» был зарегистрирован в парламенте 13 мая 2015 года. В случае его принятия, предупреждающие о вреде курения рисунки будут занимать 65% площади передней и задней сторон пачки (действующая сегодня норма - 50%). Для юридических лиц проектом предусмотрены штрафы за нарушение норм закона в размере от 5 до 20 тыс. грн, а в отдельных случаях - от 50 до 200 тыс. грн.

Если законопроект будет принят, то новые правила должны заработать в 2017 году.

Авторы законопроекта отмечают, что предлагаемые изменения полностью отвечают требованиям аналогичного законодательства Евросоюза.

Фото с пресс-конференции в УНИАН: http://photo.unian.net/rus/themes/62946