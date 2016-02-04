В Украине стартует образовательный проект по борьбе с раком

Киев. 4 февраля. УНИАН. В Украине стартует образовательный проект «Все, что нужно знать, чтобы не стать жертвой рака».

Проект был презентован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Проект нацелен на женскую аудиторию, в частности, чтобы помочь женщинам победить фобии, связанные с онкологическими заболеваниями.

Организаторами программы выступают Больница израильской онкологии LISOD и проект «Преображариум».

Управляющий партнер LISOD Майкл Амзель сообщил, что в рамках проекта пройдут обучающие семинары, тренинги, лекции.

«Подобные проекты очень важны. Они помогают научить людей правильно определять болезнь на ранних стадиях. Это существенно снизит смертность от онкологических заболеваний в Украине. В украинском обществе рак чрезвычайно мифологизирован. Многие украинцы считают, что рак не лечится. В то же время, израильский опыт показывает: если люди понимают, что такое рак, если сформирована культура профилактики, смертность можно свести к минимуму», - отметил Амзель.

Он подчеркнул, что очень важно правильно обучать людей на самой ранней стадии выявлять болезнь.

«На протяжении 9 лет LISOD провел десятки мастер-классов, конференций, целью которых было обучить врачей. Но этого недостаточно. Я особенно обращаюсь к женщинам – слушайте свое тело. Не игнорируйте послания, сообщения, чувства, которые посылает вам ваше тело. Особенно если вы попадает в группу: ваша бабушка, мама или сестра имели это заболевание, вы обязательно должны обратиться к врачу», - сказал Амзель.

Руководитель проекта «Преображариум» Алла Рожкова сообщила, что цель проекта - формирование ответственного отношения женщин к своему здоровью.

«Наш проект - это курсы, модульные программы, тренинги, лекции. Наша цель – дать инструменты женщинам, которые повысят качество жизни. Мы взаимодействуем очень тесно именно с женщинами, а они идут в свои семьи, и таким образом мы работаем и с семьей в целом. Наш ключевой принцип – подбирать очень квалифицированных лекторов, спикеров, экспертов в рамках всех наших программ. Стартует проект во второй половине февраля 2016 года», - сказала Рожкова.

В свою очередь заведующая отделением лучевой диагностики LISOD Дарья Винницкая подчеркнула, чем раньше выявлено заболевание, тем успешнее его лечение.

«В последние годы количество людей, у которых выявлены онкозаболевания, постоянно растет. В Украине количество женщин, у которых выявляют рак молочной железы, возросло с 14 тыс. до почти 17 тыс. в год. Почти половина из них умирают в течении года. Тут очень важно раннее выявление, качественная диагностика и лечение. Рак молочной железы, как и другие формы рака, - это не приговор, а излечимое заболевание. Да, тяжело, но излечимо. Об этом надо знать и помнить», - сказала Винницкая.