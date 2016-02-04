Ботвинов представит 2 марта в Киеве проект "Музыка любви", где фортепианную классику будет сопровождать световое шоу и оркестр

Киев. 4 февраля. УНИАН. В столичном Международном Центре культуры и искусств (Октябрьский дворец) 2 марта состоится классический фортепианный концерт известного в мире пианиста, народного артиста Украины Алексея Ботвинова «Музыка любви» в сопровождении современных видеоинсталляций и оркестра.

Проект был презентован на пресс-конференции в УНИАН.

По словам пианиста и автора проекта, для оркестрового сопровождения приглашен Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» под руководством Валерия Матюхина. Видеоинсталляции обеспечил VIDEOMATICS VJ (Тарас), который занимается созданием мультимедийных шоу для проектов Ботвинова уже 7 лет, имеет значительный опыт и является хорошим специалистом в этом деле (сотрудничество началась с мультимедийного концерта «Классика Open Air», который в 2009 г. был организован на Софийской площади в Киеве и собрал около 5 тыс. зрителей).

Как подчеркнул Ботвинов, его замысел – сломать своим проектом стереотипы традиционного строгого исполнения классической музыки. Он убежден, что удачно подобранный видеоряд, который подчеркивает настроение музыкального произведения, а также «живое» оркестровое сопровождение позволит погрузиться в мир глубоких чувств и ярких образов не только знатокам и ценителям, а, прежде всего, откроет классику тем, кто стремится приобщиться к восприятию высокого искусства.

Он сообщил, что во время концерта будут исполнены фортепианные шедевры Шопена, Рахманинова, Моцарта, а также музыка авторов конца ХХ века: Филиппа Гласса и одессита Яна Фрейдлина, что находится на стыке между классикой, джазом и роком – на фоне современной сценографии.

«Музыкальная часть концерта построена нетрадиционно – у нас не звучат полные произведения, например, 2-й концерт Рахманинова, а звучат его отдельные части, которые перемежаются с произведениями других эпох и стилей... Потому что наш концерт – это определенная история, история любви в жизни человека или художника... Соответственно, это такой спектакль, действо нового формата», - отметил Ботвинов.

В свою очередь, видеохудожник Тарас сообщил, что доволен работой над проектом, поскольку это очень интересно, и он имеет «большой простор для маневров» при создании видеосопровождения.

По его словам, для достижения ярких эффектов в видеосопровождении он использовал симбиоз созданных образов с существующими и уже знакомыми определенной части молодежи психоделическими образами, используемыми, например, на дискотеках.

Он считает, что такое уникальное сочетание музыки и видеоинсталляций может стать своеобразным толчком для возрождения интереса к классической музыке, особенно среди молодежи.