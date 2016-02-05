"1+1 медиа" экранизирует роман Шкляра "Черный ворон"

Киев. 5 февраля. УНИАН. Роман известного украинского писателя Василия Шкляра «Черный ворон» будет экранизирован.

Об этом сегодня во время круглого стола в УНИАН на тему «Будущее российского продукта на украинском телерынке» сообщил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

«Мы недавно подписали соглашение с известным украинским автором Василием Шкляром об экранизации его известного произведения «Черный ворон». Мы можем об этом говорить. Это будет не только фильм. Это будет 4-серийная история», - проинформировал он.

По словам Ткаченко, в настоящее время украинский телерынок требует создания новых образов.

«Мы говорим как раз о создании новых образов для Украины, которых требует новое время и эта война. Мы тоже создаем много продуктов и можем гордиться, что тысячи часов продуктов мы создаем. Среди них есть те, на которые мы идем сознательно, понимая, что это некоммерческие проекты, что новое время требует новых героев. Недавно мы завершили 4-серийный проект «Століття Якова». Он достаточно противоречивый, так же как и по поводу «Останнього москаля», здесь будет очень много дискуссий... Но мы считаем, что такие шаги должны быть направлены на то, чтобы создавать новые образы», - отметил Ткаченко.