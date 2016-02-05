ООН окажет гуманитарную помощь жителям в зоне АТО на сумму 1,2 млн долл.

Киев. 5 февраля. УНИАН. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке религиозного управления в Украине «Церкви Исуса Христа святых последних дней» окажет гуманитарную помощь на сумму 1,2 млн долл. незащищенным слоям населения, проживающим в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщил сегодня в УНИАН директор представительства ПРООН в Украине Янтомас Химстра во время церемонии подписания договора между ПРООН и «Церковью Исуса Христа».

«Организации Объединенных Наций имеет честь доставлять гуманитарную помощь на данные территории (неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей - УНИАН), к которым сложно получить доступ», - сказал Химстра. По его словам, выделяемые «Церковью Исуса Христа» средства будут использованы на закупку санитарной и гигиенической продукции для 10 учреждений, которые занимаются оказанием помощи незащищенным слоям населения. Это должно обеспечить запас средств санитарии и гигиены минимум на три месяца, что поможет оказать помощь 7 тыс. нуждающихся. Продукция может быть отправлена в зону АТО тремя гуманитарными конвоями ООН через месяц.

«Мы очень благодарны нашим партнерам - Программе развития ООН в Украине. Она своими действиями доказала не только свою способность, но и четкость в распределении помощи нуждающимся в соответствии с наивысшими стандартами», - заявил во время церемонии президент религиозного управления в Украине «Церкви Исуса Христа святых последних дней» Владимир Лобода. По его словам, это уже второй подобный проект их религиозной организации совместно с ПРООН. Общая сумма средств, выделенных «Церковью Исуса Христа» в рамках двух проектов оказания помощи жителям зоны АТО и вынужденным переселенцам, составляет 2,7 млн долл.

Заместитель министра социальной политики по вопросам евроинтеграции Сергей Устименко во время церемонии сообщил, что помощь будет направлена в 10 учреждений, которые оказывают помощь незащищенным слоям населения. Речь идет о домах для престарелых, детских домах, школах-интернатах, психиатрических лечебницах и т.д.

«Для гуманитарной помощи, как и для социальной помощи в целом, не существует таких понятий, как разделение территорий, или подконтрольные и неподконтрольные территории. Есть люди, которым необходимо усиленное внимание и которые имеют особые потребности», - сказал Устименко. Он также добавил, что Министерство социальной политики делает все возможное, чтобы ускорить процедуру признания грузов гуманитарными. При этом Минсоцполитики не определяет, куда следует направить помощь. Выбор области остается за международными организациями-донорами, а определение конкретных учреждений осуществляется на уровне местной власти.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, количество ввозимых в Украину гуманитарных грузов возросла с 2013 года минимум в 2-2,5 раза.

Международный Комитет Красного Креста привлечет в 2016 году более 64 млн долл. на гуманитарную помощь внутренним переселенцам и гражданам, которые остаются в зоне проведения АТО. В частности, в 2016 году 13 тыс. внутренне перемещенных лиц ежемесячно будут получать по 500 грн помощи. Комитет также передаст в первом квартале 2016 года реагенты для очистки воды водоканала в городе Попасная Луганской области и предоставит ремонтную технику.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63048