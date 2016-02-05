Телепродукт должен быть украинским не только по месту производства, но и по сути - председатель Союза кинематографистов

Киев. 5 февраля. УНИАН. Телепродукт должен быть украинским не только по факту производства, составу актеров, финансированию, но и по сути.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Будущее российского продукта на украинском телерынке» заявил председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач.

"Необходимо не просто возобновить производство кино и сериалов. И мы это поддерживаем. Но если все сведется к тому, что наш продукт будет напоминать российские сериалы в ценностном, эстетическом медиааспекте, то это будет продукт для российского зрителя, а украинец останется обделенным, он не увидит себя в этой системе координат", - сказал он.

Также Трымбач добавил, что украинское кино должно ориентироваться на свою аудиторию, что совсем не исключает его универсальности, как в свое время произошло с фильмом "Тени забытых предков".

«Но на сегодняшний день, как это ни парадоксально, в мировом кино больше Украины и украинцев, чем в современном нашем кино. Поэтому я солидарен с Александром Ткаченко (гендиректор "1+1 медиа" - УНИАН), что нужны свои герои, свои сюжеты", - подчеркнул Трымбач.