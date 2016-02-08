Дочь и адвокаты правозащитницы Лордкипанидзе заявляют, что дело против нее сфальсифицировано

Киев. 8 февраля. УНИАН. Уголовное дело против правозащитницы Натальи Лордкипанидзе сфальсифицирована с целью устранения ее из правозащитного движения.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила ее дочь, певица Юлия Лорд.

«Мы с адвокатами, рассмотрев документы, видим, что от первого до последнего документа – это полностью сфальсифицированное дело с целью устранить мою маму из правозащитного движения, активистом которого она является несколько лет», - подчеркнула Лорд.

Она отметила, что благодаря ее маме были освобождены около 70 человек, которых правоохранительные органы несправедливо преследовали, обвиняли и осуждали.

«С лета моя мама занималась формированием списков людей, которые отбывают наказание на неподконтрольных Украине территориях, с целью перевода их на подконтрольные Украине территории. Был проведен ряд переговоров и об этом известно нашей пенитенциарной службе... В этом деле очень много вопросов. Очевидно, СБУ заинтересовалась мамой именно с этого момента. Разрешение на прослушивание моей мамы выдал апелляционный суд Киева 20 октября, 30 октября регистрируется уголовное производство... Я убеждена, что дело против нее – чистое запугивание тех людей, которые активно занимаются деятельностью в правозащитном движении, чтобы они сидели тихонько», - заявила Лорд.

Она также не исключила, что в связи с ситуацией вокруг Лордкипанидзе против нее самой могут начаться преследования.

«В связи с тем, что я имею очень сильное желание разобраться в этом деле и докопаться до правды, меня могут каким-то образом преследовать и я чувствую угрозу своей жизни», - подчеркнула певица.

В свою очередь правозащитник и адвокат Виктор Смалий также выразил убеждение, что дело в отношении Лордкипанидзе сфальсифицировано. «Наталья Сергеевна, наверное, где-то перешла дорогу олигархическим кланам, ведущим игру, которая идет вразрез интересам правозащитников... Что же касается процессуальных документов, то я хочу, чтобы вы обратили внимание на основное – то, что негласные следственные действия, а именно: слежка и прослушивание телефонов Натальи, проводились задолго до того, как якобы появился агент... Я увидел все признаки того, что в отношении Натальи пыталась работать агентура. Стопроцентно, что все это уголовное дело – сфальсифицировано. Имеет место стопроцентная провокация», - подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Елена Сказко выразила мнение, что дело против Лордкипанидзе «собиралось очень тщательно».

«Абсурд вести уголовное производство, проводить негласные следственные действия по постановлению судьи апелляционного суда без возбуждения вообще уголовного дела. Значит, против каждого из вас может оказаться, что завтра есть уголовное дело независимо от того, сделали вы что-то или нет. Дело собиралась очень тщательно. Люди пытались сделать так, чтобы нам с первого взгляда не было видно, что это фальсификат... Была предпринята определенная комбинация, направленная на провокацию», - заявила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 30 января Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток известную украинскую правозащитницу и волонтера Наталью Лордкипанидзе, которая занимается освобождением незаконно удерживаемых в СИЗО и правовой защитой политических заключенных, по обвинению в заказном убийстве бывшего мужа.

В СБУ заявили, что 60-летняя киевлянка за три тысячи долларов заказала убийство своего мужа. Правоохранители сымитировали убийство с помощью "псевдокиллера" и задержали подозреваемую во время передачи части вознаграждения в размере 20 тысяч грн, отмечалось в сообщении.

Сама Лордкипанидзе утверждает, что у нее не было необходимости заказывать убийство своего бывшего мужа, поскольку она сама добилась его освобождения из тюрьмы. По словам правозащитницы, заявление о преступлении в полицию написал "мнимый киллер", с которым она никогда не встречалась.