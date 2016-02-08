Выступающие против незаконной застройки Киева активисты будут обращаться с жалобами в международные структуры

Киев. 8 февраля. УНИАН. Выступающие против незаконной застройки Киева активисты намерены объединяться в инициативные группы и обращаться с жалобами на бездействие властей в международные структуры, заявил во время пресс-конференции в УНИАН депутат Киевсовета Анатолий Шаповал.

«Такое впечатление, что у нас децентрализация проходит так, чтобы развалить любые элементарные рычаги влияния государства на застройщиков. Именно поэтому жители Никольской слободки, пройдя все ступени в нашей стране, теперь будут обращаться к международным организациям, - сказал Шаповал. – Мы будем обращаться к представителям украинской диаспоры, к Европейской комиссии, к представителям финансовых структур, с которыми контактируют наши лидеры».

По его словам, строительство на Никольской слободке является лишь одним из многочисленных примеров незаконного строительства при попустительстве властей Киева и государственных органов.

По словам судьи Юрия Кармазина, присутствовавшего на пресс-конференции, многочисленные факты нарушения законодательства Украины, регулирующего строительство, связаны с отсутствием эффективного исполнения общего надсмотра за соблюдением прав граждан со стороны правоохранительных органов. «Этот надсмотр, так называемый общий надсмотр – он отменен де-факто и наполовину де-юре, потому что он отменен законом о прокуратуре. Хоть закон про прокуратуру и не может отменить прямые нормы конституции», - заявил Кармазин. По словам Кармазина, в Киеве насчитывается 146 нелегальных строек, хотя на сайте КГГА значится 142 таких стройки.

Общественная активистка Лидия Гончаренко во время пресс-конференции сообщила, что сейчас в Киеве существуют незаконные стройки на улице Саксаганского д. 111, Святошинском переулке д. 2, ул. Анри Барбюса д. 28, Львовской д. 15, Ольшанской д. 2 и многие другие. По словам активистки, местные общины объединяются в инициативные группы и всеми возможными законными способами пытаются бороться с незаконной застройкой. «Я прошу всех гражданских активистов и группы присоединяться к нам. У нас сейчас уже действует около 60 гражданских групп. Сдаваться никто не будет, киевляне будут бороться за свой город», - заявила Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года столичные правоохранители остановили строительства жилых комплексов «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.